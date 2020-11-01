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1 листопада не сушіть речі вночі та роздайте милостиню: що можна і не можна робити в цей день

Новость на русском → Неділя 01 листопада 2020 06:27
1 листопада не сушіть речі вночі та роздайте милостиню: що можна і не можна робити в цей день Свято 1 листопада (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У перший день листопада в давнину проводжали осінь і зустрічали зиму

Яке сьогодні свято. 1 листопада православні християни вшановують мученика Садока Перської та відзначають у цей день перенесення мощей святого преподобного Іоанна Рильського. У християн західного обряду дата вважається великим святом і називається День всіх святих, який приходить на зміну сучасного Хеллоуїну, або древньому Самайну. Сьогодні віряни поминають покійних і моляться за упокоєння їхніх душ.

У народному календарі свято 1 листопада отримало назви Іванів день, День Садока чи Проводи осені, і в старі часи пращури зустрічали в цей день зимову пору, проводили певні обряди та дотримувалися важливих і суворих правил.

Перший день листопада раніше називали кордоном "літнього" та "зимового" часу, коли ще в дохристиянській Європі відзначали початок Нового року, а духи нібито виходили з потойбічного світу в нашу реальність, лякали перехожих, відьми влаштовували шабаші. Щоб відлякати нечисту силу, люди самі вбиралися в костюми страховиськ, розпалювали багаття й організовували гучні гуляння. Зараз свято День усіх святих (All Hallows-Even) в католицькій вірі входить до числа обов'язкових днів для відвідування віруючими меси.

Як свідчать церковні перекази, преподобний Іван Рильський жив у IX-X столітті на території сучасної Болгарії, і є найшанованішим святим покровителем болгарського народу. Він з юності вирішив присвятити своє життя служінню Богу, був ченцем і відлюдником, а також ігуменом монастиря, який спорудили біля печери гір Рила.

1 листопада не сушіть речі вночі та роздайте милостиню: що можна і не можна робити в цей день

1 листопада християни вшановують пам'ять преподобного Іоанна Рильського (Фото: wikipedia.org / Edal Anton Lefterov)

Священномученик Садок Перська жив у IV ст. і був єпископом міста Бех - Ардашир, столиці Перської імперії за часів династії Сасанідів. Також він був предстоятелем Церкви Сходу - головним серед ассірійських єпископів. Вважається небесним покровителем людей, які померли без покаяння.

У цей день іменини відзначають: Олександр, Іван, Павло, Микола, Сергій, Петро та Федір.

Які традиції в це свято

  • На українських землях здавна у День Садока люди збиралися в компанії та розповідали один одному всякі страшні історії, і працю в цю дату відкладали на потім - день присвячували відпочинку.
  • Вірили, що стаєнний домовик сьогодні тріпає гриви кобил та підіймає на диби жеребців, тому в цей день коням давали відпочити й годували досхочу.
  • На Проводи осені господині обов'язково ставили на стіл блюдо з курки: готували зі свіжого м'яса суп-локшину, подавали смажену курку і закриті пироги курники з начинкою.
  • У цей день забобонні остерігалися сови - існувала моторошне повір'я, що якщо вона прилетить і сяде на дах хати, то в цій родині скоро хтось помре.

Що не можна робити в цей день

  • Суворо заборонялося в Іванів день вбивати павуків - вірили, що в їх обличчі до хати приходили померлі родичі.
  • Не можна було залишати сушитися речі на ніч - в іншому випадку нечисть могла туди залізти та вселитися через одяг у людину, коли вона її одягала.
  • Побутувала заборона обертатися на звук кроків за спиною - забобонні стверджували, що інакше можуть схопити чорти.
  • Заборонялося відмовляти в милостині, оскільки через це сім'я могла позбутися достатку на весь рік.

Головні прикмети у День Садока

  • Якщо цієї ночі припорошило снігом, а небо було зоряним, то чекай скоро люті морози;
  • Якщо 1 листопада холодно і йде сніг, значить весна буде похмура й холодна;
  • Якщо у цей день перелітні птахи летять високо в небі, то зима буде сніжною, а якщо низько - снігу буде мало;
  • Коли день видався теплим на свято, значить весна буде теплою, а зима не принесе сильних морозів

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