12 січня: найсуворіші заборони і забобони цього дня

12 січня 2020 року прийнято відзначати День Онисі зимової. В це свято зазвичай ходять в гості, при цьому на столі обов'язково повинні бути присутніми смакота, свинячий тельбух, гриби.

Дата 12 січня в народному календарі позначено як день з сильними морозами - виключення бувають досить рідко.

Історія свідчить, що все почалося з мучениці, яка проживала у християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості і молитві.

Одного разу по дорозі в церкву Онисю зупинив римський воїн, який запропонував їй відправитися на язичницьке свято. Дівчина відмовила йому, тоді він спробував схопити її і зірвати косинку з її голови. Онися його відштовхнула і, плюнувши йому в обличчя, сказала: "Нехай заборонить тобі, диявол, Господь мій Ісус Христос". Після цього воїн дістав свій меч і вдарив її в бік, всадивши його наскрізь.

Тіло мучениці поховали за містом. Пізніше на її могилі був зведений молитовний будинок. Зараз мощі святої знаходяться в Салоніках в базиліці Святого Димитрія. Вшановувати пам'ять Онисі Солунської стали з X століття.

У цей день вшановується Онися зимова (фото: calend.online)

Прикмети 12 січня

Якщо на Онисю дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим. Якщо на Онисю йде сніг, то влітку можна очікувати сильних дощів.

Люди, які народилися в День Онисі є дуже успішними.

Якщо на Онисю горобець голосно цвірінькає – чекай швидкої відлиги.

Якщо вночі вітер дме з півдня, то рік буде щасливим і врожайним, а літо теплим.

Західний вітер – в річках багато риби.

Якщо піде сніг, то це прикмета до того, що літо буде дощовим і похмурим.

Якщо людина народилася наОнисю, то вона буде відмінним теслею і мисливцем.

На Онисю можна молитися про лікування шлункових хвороб.

Якщо в родині хтось занедужав, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини.

Що не можна робити в цей день

Шити і прясти, тому що це принесе нещастя.

Вживати їжу з сіллю - до проблем зі здоров'ям.

Не варто підіймати речі на перехресті, інакше накличете на себе біду.

Іменини святкують: Ірина, Лев, Макар, Марія.

Як ми раніше писали, коли рекомендується знімати іграшки з новорічної ялинки згідно з канонами, фен-шую і прикметами.