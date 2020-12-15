15 грудня - присвятіть день спокою: що строго не можна робити, всі прикмети

У цей день від дітей відганяли злих духів (колаж РБК-Україна)

15 грудня відзначається день святого пророка Авакума, який вважається восьмим з 12 малих пророків. Святий жив у VII столітті і ще тоді передбачив полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалиму і повне руйнування єврейського золотого диво-храму.

Зазначається, що до початку облоги Єрусалиму пророк покинув місто і оселився в Аравії, де став допомагати місцевим женцям. Одного разу Авакум приніс їжу пророкові Даниїлу, кинутому в рів з левами.

Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся у свою вітчизну, де і помер у глибокій старості.

Пророк Авакум жив у 7 столітті до Різдва Христового (фото: tatmitropolia.ru)

Традиції і прикмети цього дня

Згідно з народним звичаєм, у цей день прийнято молиться про вигнання з дому всякої нечисті, і дарування міцного спокійного сну. Жінки роблять домашню роботу, а молоді дівчата збираються на вечорниці. Єдина відмінність від інших буднів - в цей день не проходять веселощів. Він присвячується шиття, рукоділля і в'язання.

Також в цей день найбільш ефективними вважаються обряди від безсоння у дітей.

Прикмети цього дня

Якщо у цей день випаде багато снігу, то буде хороший урожай трави, передвіщає відмінний сінокіс.

Якщо на Авакума погана погода - вона протримається до кінця січня.

Якщо, незважаючи на холод, заспіває півень – чекай відлиги.

Якщо домашня птиця ляскає крилами і поводиться галасливо – скоро почнеться завірюха.

Якщо кішка весь час спить – бути морозів.

Якщо мороз на склі малює химерні візерунки – весна обрадує буйством фарб і раннім теплом.

Іменини 15 грудня відзначають: Авакум, Андрій, Афанасій, Володимир, Олена, Іван, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара.

Як ми раніше писали, в Україні з 1 січня почнеться "природний карантин".