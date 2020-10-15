15 жовтня не пийте алкоголь і не сваріться: що можна і не можна робити в цей день

У цей день християни вшановують святих мучеників Кипріяна і Іустину Антиохійських і Феоктиста

Яке сьогодні свято. В цей день християни вшановують святих мучеників Кипріяна і Іустину Антиохійських і Феоктиста. В народі свято має назву Кіпріанов день, Купріян і Устинья. Дата вважається повною небезпек - адже за повір'ями, у цей день нечиста сила особливо активізується і намагається заподіяти максимальний шкоду слабким вірою людям, аж до позбавлення життя. Тому наші пращури звертали особливу увагу на правила і традиції у свято, благали преподобних про заступництво й захист від злих чар.

За церковними легендами, Кипріан і Іустина жили у III столітті в Антіохії (сучасна Сирія) і спочатку були язичниками. Дівчина під враженням від почутої проповіді прийняла християнство і навіть вмовила своїх батьків наслідувати приклад. Кипріян вважався головним жерцем і могутнім чаклуном, який оволодів мистецтвом магії в найбільших центрах язичництва того часу і прославився силою керувати стихіями, викликати мерців, насилати хвороби і зазивати злих духів. Одного разу юнак Аглаид, який безуспішно сватався до Іустини, попросив мага приворожити християнку. Всі закляття Кипріяна, включаючи мор в місті, дівчина змогла відвести за допомогою молитви Господу і суворого посту.

Чародій, за переказами, зрозумів все безсилля чорної магії перед Богом, розкаявся і теж прийняв християнство, і навіть через рік став єпископом. Обох за звернення багатьох язичників до Віри відправили в Нікомедію, де римський імператор Діоклетіан наказав їх стратити. Воїн Феоктист, побачивши муки праведників, також став християнином, і разом з Кіпріаном і Іустиною у 304 році був убитий.

Мученики Кипріян і Юстина (фото: vseikony.ru)

Історія про мучеників була дуже популярна в Середні століття в Європі і знайшла відображення в різних творах мистецтва. Вважають також, що вона вплинула на створення легенди про Фауста.

15 жовтня в народі на Киприянів день вірили, що біси полюють за душами людей, у яких або похитнулася віра, або розум затуманений частим вживанням спиртного. Предки говорили, що злі духи можуть довести людину до відчаю і підштовхнути до суїциду.

Вважалося, що чорти можуть ходити по вулицях у вигляді незнайомців або перевтілюватися у бродячих тварин. Звідси пішло важливе правило - в цей день не пускати в свій дім чужих людей або звірів, бо вони можуть привести за собою хвороби і вроки.

Треба сказати, що від псування і заклять чоловіки просили заступництва у Кипріяна, а жінки - Іустини. Православні ходили до церкви і ставили свічки перед іконами, говорили спеціальні молитви-тропарі.

Головні прикмети в Кіпріанів день:

Якщо 15 жовтня з'явився іній, значить встановиться сонячна суха погода;

Холодний вітер з дощами у святковий день обіцяв сильні морози взимку;

Якщо в Кіпріанів день листя з дерев швидко опадає, значить потрібно чекати швидких холодів і негоди;

Якщо у цей день випав сніг - зима прийде зовсім скоро;

Ще одним передвісником зимової холоднечі називали східний або південно-східний вітер у святковий день

Що не можна робити в цей день

У цей день категорично не можна лихословити і лаятися

Не можна вживати спиртні напої

Не можна залишати маленьких дітей без нагляду - можуть налякати біси.

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