16 жовтня стережіться зглазу: що можна, а що заборонено робити в цю дату
Наші предки в цей день настійно рекомендували уникати зглазу
Яке сьогодні свято. В цей день 16 жовтня православні вшановують пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта. Преподобний Діонісій, затворник Печерський, на прізвисько Щепа, мав сан пресвітера. У 1463 році під час пасхальної утрені Діонісій обходив з кадінням мощі святих угодників в Антонієвої печери. Коли преподобний вигукнув: "Святі отці і братіє! Христос воскрес!", як грім, пролунав відповідь від святих мощей: "Воістину воскрес!" З того дня преподобний Діонісій пішов у затвор і після багатьох праць відійшов до Господа.
У цей день вшановують пам'ять Діонісія Позимнього (фото: m.lt.sputniknews.ru)
Зазначимо, що на іконах Діонісій зображується у відповідному архієрейському одязі з Євангелієм в руках. На честь апостола був названий місячний кратер і вулиця в Афінах. Наші предки вірили, що з 16 жовтня осінь переходила в завершальну стадію. Дениса називали Позимнім, тому що бабине літо змінювалося дощами, холодом і рясним листопадом.
Прикмети цього дня
- Низькі темні хмари віщують холод, а можливо, і снігопад.
- Галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода.
- Горобці перелітають зграйками з місця на місце — перед негодою.
- Якщо миші риють нори на південну сторону — зима буде холодною.
- На Діонісія зазвичай чекали першого морозу. Якщо цей день видався теплим, то раніше Артем'єва дня (2 листопада) мороз не вдарить.
- Якщо в зайцях багато жиру, зима буде довга й студена.
Що категорично не можна робити в цей день
В цей день радять берегтися від пристріту, побоюватися шабашу нечистої сили. З цього дня ходять по землі осінні лихоманки, хитаються по білому світу, мучаться самі і мучать людей. Варто берегтися від хвороб, інакше вони можуть перерости в хронічні.
Проти пристріту, порчі і будь-якого іншого наговору наші предки використовували цибулю, часник, редьку і сіль.
Говорили, що сіль і редька виїдають всі злі слова, написані на папері, а запах часнику і цибулі лякає нечисту силу.
До речі, людині, яка народилася 16 жовтня, дано знання трав і мистецтво цілительства. В якості талісмана їй слід носити гранат.
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