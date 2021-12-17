17 грудня - день святої Варвари: що суворо заборонено сьогодні робити, прикмети

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народному календарі цю дати називають Варварин день, Бабин день або Варварини морози і у неї особливі традиції святкування, а також певні суворі заборони.

Святу Варвару християни охрестили покровителькою військових, торговців, гірників, моряків і мандрівників, а також до великомучениці звертаються за захистом від грому, вибухів, раптової смерті.

Варвара жила в III столітті на сході Римської імперії у Фінікії в родині язичника. З юного віку вона прославилася дивовижною красою, і власний батько Діоскар заточив дівчину у вежі, щоб уберегти від чужих очей. Перебуваючи в неволі, серце Варвари відкрилося Господу, і після звільнення вона прийняла хрещення у місцевих християн. Батько був у нестямі від гніву і наказав зрадити дочку жорстоким тортурам і катуванням. Правитель Фінікії дав Діоскару дозвіл здійснити суд над Варварою після її відмови відректися від Христа, і він власними руками обезголовив дочку. Пізніше самого вбивцю наздогнала кара - його вбило блискавкою.

Свята Варвара-покровителька шлюбу і любові (фото: pravmir.ru)

За українськими переказами мощі святої Варвари зберігаються у Володимирському соборі в Києві. Так, в 1108 році родичка візантійського імператора Олексія Комніна на ім'я Варвара вийшла заміж за київського князя Святополка Ізяславича і перевезла з собою до Києва частину мощей своєї покровительки.

Ворожіння на Варвару і традиції 17 грудня

За традиціями на Варвару ще з часів Київської Русі-України було заведено влаштовувати ворожіння - дівчата намагалися зазирнути в майбутнє і дізнатися ім'я судженого.

Один з поширених способів для цього був такий: учасниці ворожіння ховали на ніч під подушкою три лаврові листочки з іменами "Ананій", "Азарій" і "Місаїл". Коли дівчата засипали, їм снився сон за участю їхнього майбутнього чоловіка.

Щоб дізнатися, хто першою вийде заміж, брали просту дерев'яну ложку і кидали в ємність з водою - чия ложка відійде від краю першої, та дівчина і вийде заміж раніше подруг.

Також в цей день святій Варварі можна було поставити питання. Для цього брали аркуш паперу і ділили його навпіл. На лист висипали повну жменю крупи, намагаючись потрапити в середину. Якщо велика частина крупи виявлялася на правій стороні - відповідь позитивна. Якщо по обидва боки виходило однакову кількість крупи - то питання залишилося без відповіді і в наступний раз його можна буде задати тільки через рік.

У церквах дівчата молилися святій Варварі про швидке і вдале заміжжя, а жінки про зцілення від хвороб і про здоров'я дитини.

Головною забороною цього дня вважається робота вдома. Дозволяється тільки в'язати й вишивати.

У цей день основними стравами на столах вважалися вареники з маком або сиром і каша.

Головні прикмети в День Варвари:

Якщо небо сьогодні зоряне, то скоро вдарять морози;

Якщо небо 17 грудня тьмяне і "сліпе" - значить чекай відлига;

Коли в Варварин день захід червоного кольору, то день буде ясний;

Якщо ж захід сонця в хмарах, то незабаром піде снігопад.

Якщо 17 грудня встановилася морозна погода, то холоди протримаються ще довгий час.

День ангела у цей день у Варвари.