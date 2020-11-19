19 листопада не найкращий день для дороги: найсуворіші заборони і прикмети цієї дати

У цей день можна привернути удачу та достаток (колаж РБК-Україна)

19 листопада християни вшановують святителя і архієпископа Павла Сповідника

Яке сьогодні свято. В цей день, 19 листопада християни вшановують пам'ять святителя Павла Сповідника, архієпископа константинопольського, який жив у IV столітті. В народі свято отримало назву Павло Ледокол, бо у цей день починала замерзати вода в озерах і річках.

19 листопада - День Павла сповідника (фото: tatmitropolia.ru)

Після обрання архієпископом у 337 році Павло зіткнувся з численними гоніннями через нападки прихильників аріанства, кілька разів був вигнаний з Константинополя, жив в Римі, був у Сирії та Вірменії, де прийняв мученицьку смерть. У місті Кукуз в 350 році під час божественної літургії в храм увірвалися аріані, схопили Павла й шість діб морили його голодом, а потім задушили його ж святительським омофором.

Наші предки в день Павла Сповідника вірили, що можна залучити удачу та достаток, якщо дотримуватися певних правил.

Іменинники цього дня - Ніна, Олександра. Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Клавдія, Микита, Микола, Павло, Серафима. Міжнародний чоловічий день,

Що можна і не можна робити в цей день

Вважалося, що якщо цей день провести з сім'єю, то весь рік не буде сварок і суперечностей між рідними.

Обіцянку, дану на Павла Сповідника, обов'язково потрібно було втілити в життя і виконати в цей день, тоді можна заручитися великою удачею.

Якщо виникала необхідність вирушити в дорогу, по можливості подорож переносили на іншу дату, через те, що для подорожніх 19 листопада вважали нещасливим днем.

Ще одне правило стосувалося боргів - якщо не розплатитися до закінчення дня Павла Сповідника, то можна весь рік випробовувати проблеми з грошима і винести достаток з дому.

Головні прикмети в день Павла Сповідника:

Якщо 19 листопада розпочався снігопад, то вся зима буде заметах;

Якщо у цей день погода безвітряна, то незабаром вдарять морози;

Сильні холоди також віщувало кількість зірок у нічному небі, а коли їх не видно, то на наступний день повинен піти снігопад;

Якщо на водоймі утворився гладкий лід 19 листопада, то це обіцяло багатий врожай

Як ми раніше повідомляли, синоптик розповів про погоду на День святого Миколая.