19 жовтня не обманюйте та запасайтеся на зиму: що можна і не можна робити в цей день

У День апостола Фоми прийнято було підбивати підсумки господарського року

Яке сьогодні свято. 19 жовтня християни вшановують пам'ять апостола Фоми, одного з дванадцяти учнів Спасителя. Святий вважається патроном християнства в Індії, де активно проповідував та загинув мученицькою смертю від рук язичників.

У народному календарі святкова дата відома під назвою Фомин день або Фома Хлібник, оскільки була приурочена закінченню робіт на городах і на полі, господарським справам, перевірці та наповнення комор на зиму, а також багатому бенкету після праці.

Як свідчать церковні перекази, Фома жив у галілейському місті Пенеади та був рибалкою чи теслярем (версії різняться). Він став учнем Ісуса Христа і супроводжував Вчителі всюди, однак після розп'яття і воскресіння Сина Божого не повірив розповіді інших апостолів про чудесне першому об'явленні та заявив, що має особисто побачити Христа і торкнутися ран. Після цього Ісус знову об'явився учням, і тоді Фома вигукнув: "Господь мій і Бог мій!"

Так і з'явився знаменитий фразеологізм "Фома невіруючий".

У цей день іменини святкують: Іван, Макар, Никанор, Фома.

На українських землях здавна вірили, що в день Фоми, якщо не порушувати деякі заборони й дотримуватися правил, можна залучити удачу і багатство, а також вилікуватися від хвороб.

19 жовтня християни вшановують пам'ять апостола Фоми (Фото з відкритих джерел)

Що не можна робити в цей день

Заборонялося говорити неправду і лукавити, інакше можна накликати на себе невдачу та відвернути достаток.

Особливо грішно було пліткувати на свято - це обіцяло багаторазове примноження всього негативу, але вже проти самого брехуна.

Не можна лінуватися в день Фоми та байдикувати, в іншому випадку піде геть достаток і прийде голод у сім'ю.

Також вважалося поганою прикметою відмовити тим, хто у потребі, у шматку хліба - інакше весь рік буде неврожайним.

Які традиції в це свято

Раніше вважали, що на Фому Хлібника можна за допомогою окрайці хліба зміцнити своє здоров'я, а хворих - вилікувати. Для цього окрайці святили в церквах і пригощали один одного.

По центру щедро накритого столу в кожній хаті ставили свіжий хліб. Вірили, що чим винахідливіше та багатше господині приготували меню, тим більше достатку очікує всю родину протягом року, і ніхто хворіти не буде.

Головні прикмети у день Фоми

Якщо сьогодні спокійна погода і немає сильного вітру - чекайте на холоди;

Якщо випав сухий сніг, то влітку буде багатий урожай;

Дим у цей день "підказував", яка буде погода найближчим часом: якщо він піднімається в небо - це до тепла і сонця, якщо стелиться по землі - до дощів вже незабаром;

Якщо сьогодні ввечері зоря яскраво-червоного кольору - готуйтеся до негоди.

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