2 січня нічого не позичайте і не впускайте до хати бідних: суворі заборони в день Ігната

Яке сьогодні свято. 2 січня православні християни вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, учня Іоанна Богослова. Третій єпископ Антіохійський під час гонінь імператора Траяна на християн був схоплений і кинутий в кінці 107 року на розтерзання левам на арені в Римі.

Згідно з переказами, Ігнатія в дитинстві носив на руках сам Ісус Христос - тому його й називали Богоносцем. Автор ряду ранньохристиянських текстів I-II століть також володів даром зцілювати хворих.

Віряни 2 січня також вшановують преподобного Ігнатія Печерського - українського православного святого, архімандрита Києво-Печерського на честь Успіння Пресвятої Богородиці монастиря.

Ігнатій I теж прославився як чудотворець, який міг своєю молитвою і служінням зцілювати - хворі одужували, коли куштували проскурку, після проведеної над нею літургією. Мощі святого (помер у 1435 році у віці 60 років) знаходяться в Дальніх печерах Лаври в Києві.

У народі сьогоднішня дата отримала назву день Ігната або Ігнатьєв день, і мала ряд особливих правил і традицій. Крім того, 2 січня також називали "яблучним днем", оскільки в старовину було заведено очищати в цей час яблуні від снігу та інею, щоб наступного року був багатий врожай.

В цей день іменини відзначають: Антон, Іван, Ігнатій, Данило, Юрій, Георгій.

2 січня православні вшановують пам'ять преподобного архімандрита Ігнатія Печерського (фото: uk.wikipedia.org)

Традиції цього дня

Здавна склалася традиція у день Ігната проводити обряд очищення оселі від нечистих сил, а також від голоду, нещасть і хвороб. Для цього люди здійснювали з іконою в руках хресну ходу навколо свого житла.

Крім того, було прийнято 2 січня прибирати в хаті та виносити сміття за поріг.

Віряни приходили до церкви на служби, а в храмах відбувалися молебні на охорону осель.

Що не можна робити в день Ігната

Одна з найважливіших заборон у цей день стосувався гостей. Вважалося, що на Ігната до своєї хати не можна впускати старих, немічних та убогих людей, які нібито могли принести з собою хвороби та бідність.

Також вважалося поганою прикметою в цей день щось позичати іншим, в тому числі й сусідам. Забобонні вірили, що так можна разом з грошима або предметом віддати своє щастя.

Битий посуд 2 січня не можна залишати в будинку.

Головні прикмети в день Ігнатія

Погода на Ігнатія показувала, яким буде серпень: якщо 2 січня сльота і хурделиця, то він буде холодним і дощовим, а якщо ясно і мороз, значить буде жарко і сонячно в останній місяць літа;.

Якщо у цей день іній на деревах, то буде ясна погода;

Якщо на небі видно зорі - багатий урожай буде весь рік;

Якщо сьогодні голосно щебечуть синиці - чекай на затяжні холоди.

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