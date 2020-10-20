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20 жовтня не приймайте подарунки і радійте життю: що можна і не можна робити в цей день

Новость на русском → Вівторок 20 жовтня 2020 06:01
20 жовтня не приймайте подарунки і радійте життю: що можна і не можна робити в цей день Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

В цей день віруючі вшановують пам'ять мучеників Сергія і Вакха

Яке сьогодні свято. В цей день християни вшановують святих мучеників Сергія і Вакха, які жили в III столітті і не боялись катувань і жорстокої кари за те, що не побажали відректися від віри в Ісуса Христа. У народі у свята інша назва - Сергій Зимній або Зазимки, і в цей день зустрічали холод. Дата пов'язана з рядом звичаїв і має правила і заборони, які пращури боялися порушувати, щоб не накликати на себе хвороби і невдачі.

Як свідчать церковні передання, Сергій і Вакх були воїнами Римської імперії і користувалися шаною і повагою імператора Максиміана. Коли з'ясувалося, що офіцери насправді християни, той спочатку вмовляннями та обіцянками, а після і погрозами намагався змусити їх відмовитися від Віри і поклонитися ідолам. Але все було марно - Сергій і Вакх залишалися непохитні і приносити язичницьким богам жертви відмовлялися. Тоді імператор відправив їх до правителя Сирії Антіоху, відомому своєю нетерпимістю до християн. Праведники були по-звірячому закатовані - Вакха забили батогами до смерті, а Сергій після тривалих тортур був страчений.

Мощі святих мучеників спочатку перебували в Ресафs, а потім були перенесені до Венеції, де зберігаються і донині.

20 жовтня не приймайте подарунки і радійте життю: що можна і не можна робити в цей день

20 жовтня віруючі вшановують пам'ять мучеників Сергія і Вакха (фото з відкритих джерел)

Традиції і заборони на Сергія Зимового:

Згідно з традицією, з самого ранку на Зазимки годували спочатку домашню худобу, та тільки після цього за сніданком збиралася вся сім'я. Вважалося, що тоді тварини - від коня і корови до кота і собаки завжди будуть здоровими.

У цей день вважалося, що мав розтопити піч наймолодший у сім'ї.

В цей день господині за повір'ями не повинні працювати з тестом - вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.

Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплений чоловіком, і так ходити цілий день. За повір'ями, такий головний убір здатний позбавити від мігрені і головного болю, а також притягував достаток у дім

В цю дату не укладали шлюби - цей день вважався сприятливим для весілля. Вагітні не хотіли народжувати в цей день, через те, що боялися, що все пройде погано то дитина буде з жахливою долею.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо у цей день випав сніг, але на деревах ще залишилися листя, то він скоро розтане, і холоди прийдуть пізніше - на Матрону.
  • Якщо спокійна і хороша погода у цей день - чекай тепла ще три тижні.
  • Якщо на свято місяць блідий - незабаром буде сніг і морози;
  • На свято часто казали: "Сергій зиму зустрічає", і після цього дня холоду поступово посилювалися, а світловий день ставав коротшим.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна нічого піч, тобто працювати з тестом
  • Не можна приймати подарунки від кого-небудь
  • Не можна скаржитися на життя.

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