21 липня не починайте нових справ і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день

21 липня православні християни шанують пам'ять святого великомученика Прокопія Кесарійського (Палестинського) або Прокопія Скитопольського, Прокопія читця, який жив на рубежі 3-4 століть, був читцем при церкві в Скитополі, і став першим мучеником за Віру в Палестині. Крім того, в цю дату також вшановують ікону Казанської Божої Матері.

У народі свято отримало назву Казанська літня, Прокопій, Прокоп, а ще - Прокопій Жнець або Зажинки, оскільки дата була приурочена до початку жнив жита.

Також за старих часів в цей день наші пращури дотримувалися особливих традицій та обрядів, важливих правил, виконання яких обіцяло достаток і благополуччя, а порушення, як вважалося, навіть могло коштувати життя.

Як свідчать церковні перекази, Прокопій з юних років вів доброчесне християнське життя, і володів даром виганяти злих духів покладанням рук. Святий був схоплений за наказом намісника Палестини Флавіана - від нього вимагали вклонитися язичницьким ідолам. Після відмови, Прокопій у 303 році в Кесарії Палестинській був обезголовлений. День пам'яті святого відзначається 21 липня (за новим стилем).

Іменини у цей день відзначають: Дмитро, Прокопій, Данило, Віктор, Микола, Федір, Олександр.

Народні традиції 21 липня

У цю дату за давнім українським народним звичаєм здійснювали ритуал зажинання першого снопа. Як правило, на Зажинки (Жнива, Прокопа) це робила берегиня роду - мати (або старша дочка) під спів зажинкової пісні.

Перший сніп ріллі відносили в оселю та ставили під образами, і там він знаходився до закінчення молотьби.

Також за старих часів робили ще й закрутку, щоб рука лиходія і чаклунів не могла зіпсувати хліба. Закрутка робилася так: коли дозрівали хліба, жінки йшли з піснями в поле, і одна з них брала колосся і завивала їх вузлом.

Ще один цікавий звичай стосувався пошуку в полях комахи (черв'яка) - вірили, що якщо наштовхнутися на його клубок, який катається по землі, то можна цілий рік жити в благополуччі та не відчувати ні в чому нестачі.

Існував такий спосіб позбавлення від недуг на Прокопія, як взяти колосок і заткнути його за пояс - вірили, що тоді до кінця літа спина не болітиме.

Що не можна робити в цей день

Заборонялося в цю дату ходити купатися у відкритих водоймах - забобонні вірили, що там можна наштовхнутися на водяного, який потягне на дно, і додому вже не повернешся.

Також вважалося, що для нових починань ця дата не обіцяє нічого доброго, тому початок важливих справ переносили на інший день, інакше всі зусилля підуть прахом, і нічого путнього не вийде.

Вирушати в дорогу на Прокопія теж вважалося поганою прикметою, і мандрівники, по можливості, перечікували цю дату в хатах або постоялих дворах, а вже потім рушали.

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