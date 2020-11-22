22 листопада викиньте старі речі і не стрижіть волосся: що можна і не можна робити сьогодні

22 листопада здавна вважали приходом справжньої зимової пори

Яке сьогодні свято. 22 листопада християни вшановують пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в Константинополі у V столітті. Після народження дочки вона залишила мирське життя і сім'ю, почала служити Богові та пішла у чоловічий монастир, представилася ченцям євнухом.

В народі свято прижилося під назвою Матронин день або Матрони зимові, і ця дата вважалася фактичним початком зими. Пращури говорили, що Матрона зиму ставить на ноги на небесах, тому 22 листопада зазвичай була холодна вітряна погода.

Також на українських землях раніше вірили, що сон, який наснився на Матронин день, був віщим і збудеться вже наступного дня опівдні.

У цей день іменини відзначають: Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Клавдія, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.

22 листопада християни вшановують пам'ять преподобної Матрони Царгородської (чеканка по сусальному золоту, Греція, XVII століття / фото: stepenna.blogspot.com)

Які традиції в це свято

Здавна люди 22 листопада переглядали й перебирали свій теплий одяг, вибираючи вбрання для носіння взимку.

Також за традицією прийнято було позбавлятися від старих і непотрібних речей для того, щоб минуле не тягнуло назад.

Люди роздавали милостиню нужденним і пригощали бідних, заохочувалося щедрість та привітність.

У цей день також заговорювали траву плакун-верби - вважалося, що вона матиме чудодійну силу і з її допомогою навіть можна знаходити скарби, спілкуватися і взаємодіяти з силами природи.

Що не можна робити в цей день

Дуже поганою прикметою вважали віддати іншим людям свій старий і не випраний одяг - нібито так можна віддати власне щастя в чужі руки, втратити його.

Також заборонялося в це свято займатися важкою фізичною працею. Говорили, що в іншому випадку може піти ціла низка невдач і відвернеться везіння.

Не можна було ні з ким не сваритися, а особливо - з рідними. Забобонні вірили, що через лайку могли захворіти чи випасти зуби, або з'явиться інше захворювання ротової порожнини.

Вважалося, що в цю дату дівчатам небажано стригти волосся і фарбуватися - інакше краса скоро померкне або посивієте.

Головні прикмети на Матронин день

Якщо іній дерева покриє, значить скоро прийдуть люті морози;

Якщо почнеться снігопад, що негода затягнеться ще на місяць;

Туман у цей день обіцяв швидку відлигу;

Якщо качки досі не відлетіли, то тепло збережеться ще довго;

Якщо пішов дощ у цей день, то наступного року буде добрий урожай пшениці, а якщо іній з ранку видно - то вівса

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