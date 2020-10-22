22 жовтня сильний і світлий день: що можна і не можна робити в цю дату
Сьогодні вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів Якова
Яке сьогодні свято. В цей день, 22 жовтня християни вшановують пам'ять Якова - одного з дванадцяти апостолів. Яків усе життя поневірявся, проповідував слово Боже в Юдеї, а потім разом з апостолом Андрієм попрямував в Едессу. Яків закінчив життя своє життя розп'ятим на хресті.
Також за народним календарем це дата свята Яків Дровопилець, через те, що в селах у цей час розпочиналася пора заготівлі дров на зиму.
На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжою рослинною олією, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сил на весь рік.
Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна заробити благополуччя і здоров'я в своє життя.
Вважається, що хороша вечеря у Яків день обіцяє багатий рік. До речі, 22 жовтня вважається останнім днем збору грибів. Всіх, навіть випадкових гостей прийнято пригощати, відмовлятися від трапези не можна.
У цей день іменини святкують: Абрам (Авраам, Авраамій), Андроник, Афанасій, Максим, Петро, Яків (Иаков).
Головні прикмети 22 жовтня
- Сніг падає на талу землю – людям важко буде жити (урожай у наступному році буде поганим), а на мерзлу – легше.
- Текло і замерзло, з дахів бурульки звисають – осінь триватиме довго.
- Поки голки з модрини не обсиплються – снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.
- Якщо на цибулинах багато одежинки – бути зимі холодною.
- Перші і останні холоду небезпечні.
- Перший сніг не обіцяє швидкої зими.
- Поки лист з вишневих дерев не опал, скільки б снігу не випало – зима не настане відлига її зжене.
- Після осінньої ожеледиці чекай дощу.
- Холоднеча та нужда (потреба) – немає їх гірше.
Що не можна робити в цей день
- В цю дату не можна було займатися ремонтом, лагодити одяг або взуття, щоб не нанести собі травми.
- В цей день не можна сваритися і лихословити - будуть неприємності і невдача.
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