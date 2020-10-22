22 жовтня сильний і світлий день: що можна і не можна робити в цю дату

Сьогодні вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів Якова

Яке сьогодні свято. В цей день, 22 жовтня християни вшановують пам'ять Якова - одного з дванадцяти апостолів. Яків усе життя поневірявся, проповідував слово Боже в Юдеї, а потім разом з апостолом Андрієм попрямував в Едессу. Яків закінчив життя своє життя розп'ятим на хресті.

Також за народним календарем це дата свята Яків Дровопилець, через те, що в селах у цей час розпочиналася пора заготівлі дров на зиму.

На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжою рослинною олією, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сил на весь рік.

Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна заробити благополуччя і здоров'я в своє життя.

Вважається, що хороша вечеря у Яків день обіцяє багатий рік. До речі, 22 жовтня вважається останнім днем збору грибів. Всіх, навіть випадкових гостей прийнято пригощати, відмовлятися від трапези не можна.

У цей день іменини святкують: Абрам (Авраам, Авраамій), Андроник, Афанасій, Максим, Петро, Яків (Иаков).

Головні прикмети 22 жовтня

Сніг падає на талу землю – людям важко буде жити (урожай у наступному році буде поганим), а на мерзлу – легше.

Текло і замерзло, з дахів бурульки звисають – осінь триватиме довго.

Поки голки з модрини не обсиплються – снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.

Якщо на цибулинах багато одежинки – бути зимі холодною.

Перші і останні холоду небезпечні.

Перший сніг не обіцяє швидкої зими.

Поки лист з вишневих дерев не опал, скільки б снігу не випало – зима не настане відлига її зжене.

Після осінньої ожеледиці чекай дощу.

Холоднеча та нужда (потреба) – немає їх гірше.

Що не можна робити в цей день

В цю дату не можна було займатися ремонтом, лагодити одяг або взуття, щоб не нанести собі травми.

В цей день не можна сваритися і лихословити - будуть неприємності і невдача.

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