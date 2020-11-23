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23 листопада подорожі краще перенести: що можна і не можна робити сьогодні

Новость на русском → Понеділок 23 листопада 2020 06:32
23 листопада подорожі краще перенести: що можна і не можна робити сьогодні Свято (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

23 листопада православні вшановують святого Георгія Побідоносця

Яке сьогодні свято. 23 листопада християни вшановують пам'ять святого Георгія Побідоносця, який жив на зорі християнської епохи в III столітті. При цьому для багатьох вірян це дуже близький святий. Він пройшов через неймовірні страждання.

Святий великомученик Георгій Побідоносець народився в Каппадокії (область у Малій Азії) і виріс у християнській сім'ї. Його батько прийняв мученицьку кончину за Христа, коли Георгій був ще в дитячому віці. Мати переїхала з сином на батьківщину і виховала його в суворій благочесті.

Святий Георгій вступив на службу в римське військо. Пізніше його прийняли до варти імператора Діоклетіана зі званням комита - одного зі старших воєначальників.

Диоклитиан надав усім правителям повну свободу у розправі над християнами. Коли про це дізнався святий Георгій, то роздав свою спадщину бідним, відпустив на волю рабів і з'явився в Сенат, де його скрутили і відправили на муки в темницю.

Що не можна робити 23 листопада?

  • Сьогодні ввечері краще не виходити з дому;
  • Не варто вирушати в далеку дорогу, подорож краще перенести.
  • Не можна братися за нові справи і проєкти.
  • Не можна брати або давати нічого в борг. Інакше щастя не буде весь наступний рік.
  • Не потрібно з'ясовувати відносини і лаятися.
  • Не варто розмовляти з незнайомцями інакше вас можуть наврочити.

Що можна робити сьогодні

Будь-які покупки будуть вдалими, тому можете сміливо вирушати на шопінг.

Народні прикмети на сьогодні

  • Якщо вранці видно іній, значить буде мороз;
  • Якщо на вулиці вітряна погода - варто чекати на похолодання і хуртовини;
  • Якщо на дорозі грязь, то зима буде морозною;
  • Якщо випало багато снігу, значить зима буде теплою;
  • Якщо туманно, значить наблизитися потепління;
  • Якщо горобці голосно цвірінькають - відлига не за горами.

Нагадаємо, українцям розповіли про додаткові вихідні на новорічні та різдвяні свята.

Ми також писали про те, які заходи потраплять під сувору заборону на новорічні свята.

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