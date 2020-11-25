25 листопада - день для добрих справ: що можна, а що не можна робити в цю дату

25 листопада православна церква вшановує пам'ять патріарха Іоанна Милостивого

Яке сьогодні свято. В цей день віруючі вшановують пам'ять патріарха Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях. З його фігурою пов'язують закінчення весільного періоду: такі шлюби укладалися вже після закінченням зими – на Масляну. Іоанн Милостивий по волі батьків одружився і мав дітей. Після смерті дружини і своїх дітей Іван став ченцем.

Іван Милостивий метою свого життя бачив милостиню і благодіяння нужденним. На початку свого служіння, він наказав перерахувати всіх бідних і убогих, які були в Олександрії. Їх виявилося більше семи тисяч осіб. Всім нещасним святитель давав щоденне безкоштовне годування.

Іменинники цього дня – Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Єлизавета, Костянтин, Марія, Матвій, Микола, Федір.

Народні прикмети у цей день

Якщо до 25 листопада ще не похолодало – весна буде ранньою.

Якщо в цей день народжується людина, то він буде захисником слабких і знедолених, може працювати суддею або лікарем.

Вранці спостерігається туман – ввечері будуть заморозки.

Хмари пливуть проти вітру – чекайте найближчим часом снігопаду.

Якщо 25 листопада випав сніг – значить він пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Що можна робити в цей день

Робіть у цей день добрі справи. Вважається, що це обов'язково зарахується померлим родичам і поліпшить їх долю на тому світі.

Робіть покупки з друзями або рідними. Покупки, зроблені в цей день, будуть вдалими і довго прослужать.

Батькам треба молитися за своїх дітей, які часто взимку хворіють. Молитви Івана Милостивого вбережуть дітей від захворювань.

Прислухайтеся до порад, які будуть давати вам саме в цей день. Вони допоможуть вам в майбутньому.

Що не можна робити в цей день

Не варто купувати взуття, через те, що це може призвести до невдач в особистому житті.

Якщо вам потрібно відправитися в далеку дорогу, то краще зробіть це на наступний день.

Намагайтеся не сваритися один з одним. Будьте терпимими й добрими.

Як ми раніше писали, в грудні українці будуть відпочивати певну кількість днів.