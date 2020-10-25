25 жовтня не смійтеся та остерігайтеся гостей: що можна і не можна робити в цей день

День Андрона Звіздаря в народі називали невеселим святом через суворі заборони

Яке сьогодні свято. 25 жовтня християни вшановують святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, які в 304 році постраждали за Віру в Кілікійському місті Тарсі після своєї відмови принести жертву язичницьким ідолам.

Церковна назва свята - День Ондроніка, а в народі дата відома як Пров або Андрон Звіздар. На українських землях здавна в це свято судили про погоду і про майбутній урожай по зірках. Також забобонні дотримувалися особливих строгих правил, порушення яких обіцяло серйозні біди.

Як свідчать церковні перекази, син знатного ефеського громадянина Андронік, римський воїн Тарах родом із сирійського Клавдіополя, та фракіянин Пров були схоплені в Кілікійському Тарсі та піддані жорстоким катуванням. Християни відмовилися зрадити Віру і не бажали поклонитися і принести жертви язичницьким кумирам. Тоді святих кинули на розтерзання диким хижакам, але звірі нікого не чіпали. Після цього мучеників закололи і розрубали мечами.

У цей день іменини відзначають: Андрон, Олександр, Тарас, Денис, Дарина, Іван, Макар, Микола, Федот.

25 жовтня християни вшановують пам'ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка (Фото: pravicon.com)

Які традиції в це свято

У свято Андрон Звіздар зазвичай молили святого про заступництво, здоров'я і довге життя. При цьому наші пращури уважно слідкували за нічним небом, адже в народному сприйнятті падаюча зірка асоціювалася зі смертю.

Крім того, до півночі люди ворожили по зорях, яку погоду чекати. Яскраві віщували морози, тьмяні обіцяли відлигу, а миготливі говорили про швидку зміну погоди.

Селяни на Пров продовжували молотьбу, і господині в це свято зазвичай ставили на стіл каші (пшоняну, ячмінну), які приправляли салом або олією, і навіть варенням. Вважалося, що такі страви зміцнювали здоров'я і додавали сил на всю зиму.

Що не можна робити в цей день

Суворою забороною в цю дату вважався гучний сміх і веселощі - забобонні вірили, що за порушення загрожувало суворе покарання і муки.

Не можна було у святковий день лаятися, ображати інших та сваритися, інакше не буде ніякого щастя.

Існувала також правило не питати "хто там", якщо до вас у гості приходили та стукали в двері у цей день. Вірили, що разом з візитером до хати може зайти хвороба і біда. Існувала традиція навіть зав'язували стрічку на дверній ручці чи хвіртці, а також промовляли заговор від нещастя.

Головні прикмети в день Андрона Звіздаря

Слабкий вітер і невеликі пориви в цей день означали, що похмура погода встановиться надовго;

Якщо у це свято зірки мерехтять синім кольором - чекай незабаром на снігопад;

Велика кількість зірок на нічному небі обіцяла багатий урожай гороху влітку;

Якщо в цей день дме південний вітер - буде тепло, а як північний - буде холод.

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