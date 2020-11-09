5 книжок осені для затишного читання: ці історії нікого не залишать байдужими
Ми зібрали топ кращих різножанрових книг, які нещодавно вийшли українською мовою
Сезон затишних светрів та пожовклого листя офіційно відкритий. Вечори стають коротшими, тому пропонуємо провести їх із книгою. У осінній добірці новинки літератури від світових авторів. Зворушливі історії зігріватимуть у той час, коли вам не хочеться вилазити з-під ковдри.
Зараз українські книговидавці переживають не найкращі часи, та все ж друкують якісні новинки. "Місячне сяйво", "Сповідь книгаря", "Змарновані мрії" - це ті книги, з якими варто ознайомитись. Історії цих книг нікого не залишать байдужими. Вони про життя і спогади, надії близьких і рідних, про долі і мрії, багатства й складнощі, про зміни у світі, а також про тих, хто завжди залишається поруч.
"Місячне сяйво", Майкл Шебон
Віртуозна вигадка, замаскована під щиру сповідь від Майкла Шебона - американського письменника та сценариста, володаря Пулітцерівської премії. Ця зворушлива історія життя героя, сповнена справжнього кохання, відваги, нерозсудливості й втрат, стала бестселером New York Times та Amazon.
"Місячне сяйво" - це дивовижна історія спогадів центрального персонажа книги. Історія, сповнена любові та нерозсудливості, відваги та непоправних втрат. У єдине ціле Майкл Шебон з'єднав любов до ракетобудування на противагу реальності, війну і кохання, сімейні таємниці, чуттєвість і романтичні спогади. Сюжет книги автор проклав крізь час від воєнної Німеччини до сучасної Америки. Він розповів як змінилося життя до війни та після і яким чином цей час вплинув на життя головного героя - прикутого до ліжка дідуся оповідача книги.
У його хаотичних оповідях є більш суттєва логіка - пам'ять.
За останні десять днів він розповів мені про своє життя дев’яносто відсотків того, що я про нього знаю.
Книга Майкла Шебона культивує силу сімейних зв’язків та ледь відчутну втрату непохитних спогадів. "Місячне сяйво" - наповнена емоціями автобіографічна історія сім'ї, життя неординарної талановитої особистості та чуттєва історія кохання, побудована на прихованих істинах.
Коли я помру, запиши все це. Поясни все. Можеш запхати туди купу своїх метафор. І розмісти все в хронологічному порядку, а не так, як я тобі тут наплів. Почни з ночі, коли я народився - з другого березня 1915 року. Тієї ночі було місячне затемнення. Знаєш, що це таке?
"Сповідь книгаря", Шон Байзелл
Радість доторкнутися до книжки, яка подарувала світові певні культурні чи суспільні цінності - це, безперечно, найбільша розкіш, яку дарує наше ремесло.
Автор книги Шон Байзелл - власник однієї з найбільших букіністичних крамниць Шотландії. Ще в 2010 році він почав вести сторінку у Фейсбуці, де розповідав про будні книгарні, а згодом написав мемуари. У книжці рік з його життя, де він як продавець старих книг веде фінансово нестійкий бізнес у 2015 році та намагається втриматись на плаву. Ця книга - справжня сповідь Брайтеля про всі правди й неправди цього ремесла. Книжкова торгівля тут описана автором в усій її красі і примхах. Шон невиправний реаліст і пише про все з надмірною чесністю.
Тож це відверта розповідь про те, як виживають маленькі книгарні, Amazon смертельно дихає у спину, а відвідувачі зазирають згаяти час, а не щось придбати.
Біографічна історія гарантовано сподобається книголюбам і тим, хто хоч раз мріяв працювати в книгарні. Мільйон книжок на вибір, сотні книжкових полиць, кішка з книжкового магазину, а після того, як ви придбаєте книжку, можна просто спуститись до моря, щоб сісти і прочитати її. Але у цій крамниці відвідувачів не зустрічає її радісний власник. В оригінальній книзі погляд Байзелла на життя, кохання та продаж книг різним дивакам.
У 2001 році, незабаром по тому, як придбав книгарню, я купив скелет у натуральний розмір (поняття не маю, навіщо він мені, але я його досі не викинув - тепер сидить у книгарні зі скрипочкою в руках). Я збирався підвісити його зі стелі, але тимчасово вмостив у крісло перед каміном і вклав у кістляві пальці "Ілюзію Бога" Річарда Докінза. Саме тоді у книгарню зайшов священник.. Я почув із надр крамниці гучний регіт, а тоді він з’явився і заявив: - Коли настане мій час, хочу, щоб мене знайшли саме так.
"Шалено багаті азійці", Кевін Кван
Існує чимало історій про багатих людей та автор цієї книги вирішив описати не просто багатство, а неймовірну розкіш, що може відчути навіть читач. Це та книга, яка допоможе забути про буденність.
Рейчел Чу та її хлопець Нік є професорами в Нью-Йоркському університеті. Вони кохають одне одного, і Нік пропонує разом провести літню відпустку на його батьківщині. Дівчина погоджується на подорож навіть не підозрюючи, що на неї чекає. Вона потрапляє в закриту спільноту, де статки обчислюються мільярдами, а коло спілкування становлять найвпливовіші особи Азії. Виявляється, що Нік з найвпливовіші династії китайців, які багато десятиліть тому оселились у Сінгапурі. Ці люди не люблять пускати у своє життя незнайомців, непокоячись за свої статки та репутацію. Загалом персонажів у книзі дуже багато і всі вони багаті й божевільні, драматичні та смішні.
Незважаючи на те, що сюжет книги можна назвати класичним і легким, він містить глибокий підтекст. Тут і історична пам'ять, нюанси азійського прориву, традиції та класова нерівність. Тому чиста і наївна героїня, що попри азіатську зовнішність має американське серце, дозволяє побачити безліч нюансів іншої культури.
"Шалено багаті азійці" - дещо сатирична книга про марнотратство, кохання і відданість. Кевін Кван залишає фінал відкритим. Тож у читачів є простір для уяви та роздумів про щасливе закінчення історії.
"Змарновані мрії", Мішель Бюссі
Найкращі історії кохання ніколи не вмирають. Вони продовжують жити в наших спогадах і жорстких збігах, які винаходить наш розум.
Ця дуже емоційна та заплутана книжка ідеально пасує осінній атмосфері.
Автор розділяє книгу на чотири частини і веде оповідь із чотирьох місць: Монреалю, Сан-Дієго, Барселони і Джакарти. Історія бере початок у1999 році, а завершується у 2019 році. Тож у книзі 20 років прихованих емоцій Наталі та пригнічених почуттів. Це Історія кохання поза часом і поза кордонів у якій живе головна героїня роману. На перший погляд жінка має все, що можна бажати для родинного щастя: коханий чоловік, дві дорослі доньки, будинок на березі Сени, улюблена робота бортпровідниці. Аж раптом низка дивних збігів змушує її згадати епізод із молодості, який стосується її давньої таємниці. Автор скупо і поступова розкриває усі елементи історії, тож складається враження, що цей персонаж зійшов з розуму.
Хто намагається змусити Наталі знов пережити цю загадку, яка ледь не забрала життя? Коли минуле і сьогодення повторюються настільки, що не піддаються раціональному поясненню? Драматична історія у книзі дещо набуває рис трилеру. Але найбільшою загадкою стає серце героїні. Із ним не може впоратись розум. Спогади залишаються яскравішими, ніж можна було уявити, а минуле ніколи не залишиться у секреті. Ситуації у книзі майстерно підібрані. Присутня невизначеність, а читачам дійсно захочеться дізнатися причину цих збігів.
"Старша Едда"
"Старша Едда" - найдавніша збірка епічних творів ісландської літератури. Це пам’ятка давньоісландської словесності та взірець класичного епосу. На українську твір вперше переклав Віталій Кривоніс. "Старша Едда" поєднує численні міфи й легенди скандинавського культурного простору. У стародавніх піснях містяться основні сучасні знання зі скандинавської міфології. Величні картини створення світу, пригоди Тора, Локі й Одіна, кривава драма при дворі повелителя гунів Атлі - образи герої і сюжети, що й досі надихають митців. Для кращого розуміння твору книга містить коментарі, а ще ілюстрації Вільяма Коллінгвуда з англомовного видання "Старшої Едди" 1908 року.
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