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8 квітня - день архангела Гавриїла: що можна і не можна робити, всі прикмети

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 05:30
8 квітня - день архангела Гавриїла: що можна і не можна робити, всі прикмети Колаж РБК-Україна: 8 квітня - день памяті Благовеста Гавриїла
Автор: Lite

8 квітня 2021 року православна церква вшановує пам'ять Благовіста Гавриїла. Цей день вважається своєрідним продовженням минулого Благовіщення, бо дуже важливий для людей.

Всі прикмети і заборони, а також у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Архангел Гавриїл приніс Діві Марії Благу звістку про те, що вона приведе в цей світ Спасителя, Сина Божого. За це архангела в народі прозвали Благовістом - тим, хто приніс Благу Звістку. Тому День Благовісту за важливістю практично не поступається Благовіщенню.

Прийнято молитися архангелу Гавриїлу. Він вважався одним із самих великих воїнів Небесного воїнства, захисником і покровителів всіх, хто попросив ангельської допомоги.

Це свято шанується практично так само, як і Благовіщення, тому прикмети на 8 квітня не можна ігнорувати - вони мають дуже важливе значення.

Головні прикмети цього дня:

  • Заморозки у цей день обіцяють холодну весну і ще багато морозів.
  • Якщо сніг все ще не розтанув на дахах - буде холодно ще цілий місяць.
  • Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-якому проханні і виконає світле бажання.
  • Сни в ніч на 8 квітня збуваються. Вони речі, і виконуються протягом одного тижня після того, як присняться.
  • Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.
  • Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • В цей день заборонялося працювати - вся робота "йшла до біса"

Іменинники цього дня – Алла, Ганна, Василь, Гаврило, Лариса.

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