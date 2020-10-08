8 жовтня не пийте алкоголь і приберіть в будинку: що можна і не можна робити в цей день

У цей день наші предки зазвичай квасили капусту

Яке сьогодні свято. В цей день православні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонежського. Його називають чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.

Сергій Радонезький (фото: pravmir.ru)

Він ніколи не проводив час у неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читанню божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького було спасіння власної душі.

Також в цю дату юристи відзначають своє професійне свято. Крім того, в цей день потрібно вітати всіх Сергіїв.

Які були традиції цього дня

З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкували і квасили цілими качанами.

Крім того, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.

В ті часи курячий бульйон був одним з найбільш доступних та ефективних "ліків", за допомогою якого лікували простудні та інші захворювання.

Селянські урочистості обов'язково включали в себе страви, приготовані на основі курячого м'яса.

Прикмети в цей день

Якщо 8 жовтня хороша погода, то вона триватиме три тижні.

Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.

Якщо перший сніг буде сухою, значить, літо буде хорошим.

Прийшов Сергій - рубай капусту.

Що не можна робити в цей день

Не можна в цей день лаятися матом

У цей день забороняється пити алкоголь

Підняті із землі гроші теж не принесуть удачу, тільки біди і нещастя.

Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Пелагея, Прохор, Роман, Сергій і Таїсія.

Як ми раніше писали, до Дня захисника націоналісти проведуть марш у Києві і висунуть вимоги до влади.