Сину це зайшло: Олександр Педан розповів, як для дітей зробити спорт веселим хобі

Знаменитий ведучий і блогер Олександр Педан розповів, як долучив свого п'ятирічного сина до спортивних занять, зізнався про непростий вибір виду такого корисного хобі для малого, і дав слушні поради, як зацікавити дітей зміцнювати організм і здоров'я.

У чому ж полягає секрет від зоряного тата-екстремала, ведучого проектів "Екси" та Improv Live Show на "Новому каналі" - читайте в матеріалі нижче.

Хочеш заохотити дітей до зарядки - стань прикладом

Педан зі своєю дружиною виховує двох дітей, і з гордістю зазначає, що в питанні спорту просто сам став прикладом для сина і дочки.

Так, за статистикою, якщо батьки не займаються спортом, то майже 80% дітей їм теж займатися на постійній основі не будуть. Але якщо ж зацікавити їх тренуватися разом, то результат перевершить всі очікування. Олександр за таким принципом і діяв.

Шоумен і громадський діяч розповів, що перепробував безліч видів спорту, а зараз з радістю констатує - таки зміг сформувати у дітей позитивне ставлення до фізичної активності.

Олександр Педан з сім'єю (фото: instagram.com/pedanos)

Зміцнення організму для дітей як веселе хобі

"Ми з дружиною думали, куди віддати сина Маріка. Він спробував ходити на футбол за голландською системою, потім було плавання. Останні два роки я підсів на скеледром, бачив там багато діток, тож, поспілкувавшись з Інною, віддав сина туди", - каже Педан.

Задля дотримання безпеки при підкоренні прямовисної поверхні на скеледромі та вироблення правильної техніки з сином займається тренер.

Таке активне хобі триває вже 4 місяці, а тренування проходять двічі на тиждень і тривають годину.

Олександр Педан з сином (фото: instagram.com/pedanos)

"Заняття складається не лише з лазіння. Спочатку розігрів, розминка, потім квести, різні естафети", - описує Олександр спортивне захоплення сина.

Тим часом вже чітко видно результати - хлопчик дуже витягнувся і зміцнів за цей час.

"М'язи формуються на очах. Також він краще контролює своє тіло, вміє стрибати, зістрибувати, правильно падати, групуватися. А головне, що сину це зайшло", - розповів ведучий.

Час від часу Педан попадає з сином на парні тренування, і тоді на скеледромі навіть влаштовують змагання.

Олександр Педан на скеледромі підкорює вершину (фото: instagram.com/pedanos)

"Чомусь частіше перемагає Марік. Та здебільшого, навіть якщо я приходжу, то можемо розім'ятися разом, а потім розходимося в різні кутки. Присутність батьків заважає, син відволікається", - зазначає шоумен і лідер спортивного руху JuniorZ.

Спортивні ініціативи від Педана для маленьких українців

Педан також днями в Києві взяв участь у форумі-виставці "Здорові діти - здорова нація. Інновації у фізичній культурі", на якій презентували концепцію уроків фізкультури.

Олександр Педан на Форумі-виставці "Здорові діти - здорова нація" (фото: mon.gov.ua)

Сам же захід став результатом співпраці його спортивного руху JuniorZ, Комітету з фізичного виховання і спорту МОН України та Наукової державної установи "Інститут модернізації змісту освіти".

На формі школярі та вчителі фізкультури випробували презентаційні майданчики з 11 варіативними модулями, серед яких було знаряддя для флорболу, бадмінтону, алтимат фрисбі та інші.

На Форумі "Здорові діти - здорова нація" представили оновлену концепцію уроків фізкультури (фото: mon.gov.ua)