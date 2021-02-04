Олена Шоптенко спокусила еротичною стрип пластикою в напівтемряві

Знаменитий український хореограф Олена Шоптенко продемонструвала неймовірно чуттєвий танець. Вона вирішила додати до аргентинського танго елементи стрип пластики - і вийшло фантастично.

Танцівниця поділилася в Instagram відео, на якому вона в напівтемряві у диму еротично рухається під ніжну музику.

33-річна Шоптенко каже, що з дитинства любить поєднувати, здавалося б, непоєднувані речі, і дивитися, що з цього вийде.

"В дитинстві у мене була улюблена гра. Я брала будь-які 2 речі, розбирала їх брала, як мені здавалося, кращі їх частини (ну або ті, що відокремлювалися) і компонувала між собою. У підсумку виходила удосконалена модель, як я вважала, яка може і не застосовна, зате точно краще", - пише Шоптенко.

Вона додала, що в танці це стало її улюбленим прийомом.

"Я знайшла себе саме в поєднанні абсолютно різних танцювальних стилів між собою. Цього разу аргентинське танго з партером стрип пластики. Як вам такий експеримент?" - поцікавилася хореограф.

Олена Шоптенко виконала еротичний танець (відео: instagram.com/alena_shoptenko)

Олена Шоптенко багато років виходила на паркет "Танців з зірками", а в першому сезоні - 2006 - виграла проект в парі з тоді ще коміком - Володимиром Зеленським.

У червні 2013 року Олена вийшла заміж за танцюриста Дмитра Дікусара. Вони розлучилися в 2016 році. Другим чоловіком хореографа став бізнесмен Олексій Іванов. 9 червня 2018 року Шоптенко народила сина Олексія.

А нещодавно вона заявила, що сезон "Танців з зірками" 2020 стане для неї останнім.