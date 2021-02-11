Аліну Гросу засікли в обіймах російського актора: співачка заінтригувала заявою
Українська співачка Аліна Гросу опублікувала анонс нового кліпу на пісню "Полотенце". На кадрах з нового відео вона стоїть з російським актором Романом Полянським. Парочка обіймається і ніжно один на одного дивиться. Прихильники відразу ж запідозрили роман між Аліною і росіянином.
Кадри з'явилися на сторінці Instagram Гросу.
Аліна Гросу і Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)
Гросу вирішила підігріти чутки про романтичні стосунки і опублікувала чорно-білий знімок, на якому актор цілує її в чоло.
"Відповідь не очевидна?" – запитала артистка.
Гросу відповіла на чутки про роман з росіянином (Скріншот)
У коментарях до серії фото шанувальники написали Аліні масу компліментів і зазначили, що вони з Романом мають чудовий вигляд, як пара.
- Яка ви гарна пара, може, ви вже нарешті одружитеся.
- Вони будуть разом, я знаю.
- Яка красива пара, я не знаю і не вникала разом ви чи ні. Але, по-моєму, на фото прекрасно видно, що ви створені одне для одного.
- Яка красива пара, чекаю весілля!
Нагадаємо, що Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим незабаром після одруження. Грандіозне весілля відбулася влітку 2019 року. Через півроку пара розбіглася, але ще майже півроку співачка тримала це в таємниці.