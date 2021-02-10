ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Аліни Гросу сталося горе в сім'ї

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 18:02
У Аліни Гросу сталося горе в сім'ї Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Роман Мирончук

Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка відверто розповіла про розлучення з чоловіком і пластичні операції, повідомила про горе в родині. У артистки померла бабуся.

Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Тільки що дізналася. Лише місяць минув з того моменту, як ми бачилися... ну як так... Будемо пам'ятати, назавжди", - написала Гросу.

Вона також опублікувала відео зі своєю бабусею.

Шанувальники співачки також прокоментували цю сумну новину.

  • Мої співчуття... Бабусі - найдорожче, що є в житті. З їх відходом завжди відчуття, що втратив щось дуже важливе... Кріпись, Аліночка;
  • Тримайтеся, у мене мама померла 14 січня... Розумію ваш стан;
  • Царство небесне;
  • Найулюбленіші люди йдуть. Співчуваю вам... Тримайтеся;
  • Сил вашій родині, це велике горе, сама недавно пережила втрату, розумію ваші почуття.

Нагадаємо, Аліна Гросу привезла нового коханого знайомитися з родичами. Раніше співачка приховувала інформацію про стосунки з актором Романом Полянським, але нещодавно навіть показала саморобні кільця, які вони приготували один для одного.

Ми також писали про те, що Аліна Гросу зізналася, чим займалася на зимових канікулах зі своїм новим хлопцем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя шоубиз Аліна Гросу
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні розкопали американський винищувач часів Другої світової війни
В Україні розкопали американський винищувач часів Другої світової війни