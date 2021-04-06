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Alyona Alyona нарешті назвала ім'я бойфренда: рахунок не на роки, а на місяці

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 12:04
Alyona Alyona нарешті назвала ім'я бойфренда: рахунок не на роки, а на місяці Фото: Alyona Alyona назвала ім'я бойфренда (facebook.com.alyona alyona official)
Автор: Людмила Жукова

Українська реперка Alyona Alyona нарешті розсекретила ім'я свого бойфренда і його професію. Коханого виконавиці звати Андрій, він - блогер.

Про це зірка розповіла у програмі "Життя відомих людей".

"Ми разом зовсім недавно. Рахунок не на роки, а на місяці. Це інтернет-персона більше", - поділилася співачка.

Закохані не афішують свої стосунки, щоб люди не сказали, що Андрій хоче піднятися за рахунок популярності коханої.

За її словами, він хоче добитися всього сам і у нього все вийде.

Про свою нову любов виконавиця розповіла в День святого Валентина.

"Я познайомилася з ним: не старшим, не більш статусним. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені все одно, що скажуть усі. І будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так", - поділилася Альона.

Alyona Alyona розповіла про свого бойфренда

Як ми раніше писали, Alyona Alyona захворіла на коронавірус і розповіла, що практично нічого не відчуває.

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