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Alyona Alyona вразила визнанням про втрату невинності: мені було 15 років

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 12:53
Alyona Alyona вразила визнанням про втрату невинності: мені було 15 років Alyona Alyona поділилася інтимним визнанням (facebook.com telegidua)
Автор: Людмила Жукова

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona вразила шанувальників своїм визнанням. Вона повідомила, що втратила цноту в 15 років, а її першим чоловіком став незнайомець. Всьому виною тиск однолітків в цьому віці, поділилася артистка.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для проекту STORIES.

Реперка згадала свої шкільні роки і зізналася, що тоді вона виглядала на 18 років. Всі її подруги говорили про те, як розлучитися з невинністю.

"Я ще й виглядала старшою. Я виглядала не на 15, а на 18-20 років . Моя мрія була переспати з людиною, яку я сьогодні бачу і більше ніколи в житті не бачу. Мені хотілося знайти його, нехай це буде грубо, використовувати, або дати йому використовувати себе для своїх цілей, і щоб все, його ніхто не бачив. І у мене так і сталося, як я хотіла. Я цю людину побачила через три роки, після того, як це сталося. Він був не місцевий. Він вийшов з автобуса, пішов у магазин, це було далеко. Але зараз я думаю: "Господи, кого ти слухала?"- розповіла вона.

Тепер співачка вважає, що тоді поспішила з рішенням.

"Я повелася на цей тиск. Я не була розпусною", - зізналася зірка.

Alyona Alyona вразила визнанням про втрату невинності

Як ми раніше повідомляли, Alyona Alyona відверто висловилася про інтимне життя і поділилася власним досвідом в любовних відносинах, а також дала поради жінкам про секс.

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