Alyona Alyona зізналася, чому не може схуднути

Популярна українська реперша Alyona Alyona, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, ніяк не може скинути зайві кілограми. Але тепер вона зрозуміла, в чому ж причина цього. За її словами, схуднути їй заважають побажання друзів і близьких.

Про це вона розповіла в новому ролику, який опублікувала у TikTok .

"А що, якщо я не можу схуднути через те, що кожен рік мені всі бажають залишатися такою, яка я є?" - задає собі питання героїня відео, яка водночас їсть банан.

Нагадаємо, Alyona Alyona стала лауреатом премії Music Moves Europe Talent Awards 2021. Про це стало відомо 15 січня після повідомлення організаторів премії.

Крім того, артистка отримала нагороду Public Choice Award. Крім 100 тисяч євро призової винагороди вона отримує 5000 євро і запрошення на зйомки лайв-сесії в студії Deezer в Парижі.

Alyona Alyona зізналася, що їй дуже приємно отримувати нагороди, особливо номінації за кордоном, оскільки люди хоч і не знають мови, але добре відчувають вайб.

Раніше жіночна Alyona Alyona вразила радикальною зміною образу. Реперша позувала в елегантних і жіночних образах. Такою співачку ще її шанувальники не бачили.

При цьому на одному фото на ній був мікротоп з глибоким вирізом, класичні штани і піджак. З аксесуарів - масивний ланцюжок, взуття - білі човники на шпильці.