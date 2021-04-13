Анастасія Приходько вперше показала новонародженого малюка після сенсаційної новини про те, що артистка втретє стала мамою. Стать дитини вона розкривати не стала, назвавши його "коханою людиною".

"Розвінчаю міфи. Вже народила. Ось вона мамина кохана людина", - підписала фото Настя.

Поява малюка, як і вся вагітність, трималися в таємниці від громадськості. Вже після пологів 33-річна співачка зізналася, що не любить хайповати на своєму особистому житті.

Фото: Приходько показала малюка (instagram.com/prikhodko_official1)

Свій секрет Приходько розкрила в постшоу проекту "Маска", де виступала в образі Бабки будучи на пізньому терміні вагітності. Оскільки костюм приховував фігуру, ніхто не здогадувався, що учасниця в положенні.

"Ну народила, народила", - підтвердила тоді Приходько новину.

Тепер Анастасія виховує вже трьох дітей. Першу дочку Нанну вона народила 4 квітня 2010 від абхазького бізнесмена - Нурі Кухілави. Після розставання в 2013 році співачка зізналася, що чоловік піднімав на неї руку.

Після чого Приходько вийшла заміж за свого однокласника Олександра, а через шість років після укладення шлюбу вони повінчалися. У 2015 році у них народився син, якого назвали Гордієм.