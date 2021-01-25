Ані Лорак попрощалася з українцями: з'явилося відео

Ані Лорак попрощалася з українцями, показавши відео з терміналу міжнародного аеропорту "Бориспіль". Пізніше з'явилися кадри, зроблені на борту літака.

Прощальними фото і відео артистка поділилася у своїх Instagram-stories. На кадрах вона постала в улюбленому повсякденному образі - худі, кепці і з мінімумом мейка на обличчі.

Ані Лорак покинула Київ (instagram.com/stories/anilorak)

Нагадаємо, що Кароліна прилітала до Києва для зйомок нового кліпу, режисером якого став Алан Бадоєв. Про що буде відео і на яку пісню, артистка не уточнила. Єдине, на що вона припідняла завісу - кліп розповість її особисту історію. Адже з Києвом у неї пов'язаний дуже важливий період життя й творчості - тут вона жила з першим цивільним чоловіком і продюсером Юрієм Фальосою, а потім - з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, шлюб з якою тривав 10 років.

Кароліна показувала досить сумні фото під час зйомок кліпу в Києві, натякнувши на розставання з новим бойфрендом - Єгором Глібом, про стосунки з яким оголосила влітку 2019-го.

Вперше відео з геотегом "Київ, Україна" з'явилося на сторінці артистки на Старий новий рік, 13 січня. Таким чином, Кароліна пробула на батьківщині трохи більш як десять днів.

Цікаво, що в Києві Ані Лорак приміряла образ блондинки, запитавши у шанувальників, чи до лиця їй такі зміни.