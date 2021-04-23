Ані Лорак розповіла про страшну сімейну трагедію

Українська співачка Ані Лорак, яка тепер живе в Росії, розповіла про страшну трагедію в родині, яку вона пережила в 9-річному віці. Як виявилося, тоді у неї помер рідний брат.

Брат Кароліни Сергій пішов на службу в Афганістан. Вся сім'я була в шоці від його рішення.

"Коли мені було 9 років, коли він сказав, що піде в Афганістан добровольцем, ми думали, що він жартує", - згадала події того часу співачка.

Лорак згадала жахливий момент похорону брата - його опустили в труні в землю, вона була дитиною, але дуже драматично це сприйняла.

"У мене був з ним дійсно зв'язок. Я не могла уявити, що це колись трапиться. Це було неможливо. І я кинулася до нього, в могилу. Пам'ятаю, що мене дістали, зробили укол і я поїхала в якійсь машині ... Думаю, що досі він зі мною. Вночі, коли я заснула, то побачила сон. Брат сказав, що він не помер, що він завжди буде зі мною... всі складні моменти він зі мною, він дає мені сили", - зі сльозами розповіла зірка.

Співачка повідомила, що вирішила прожити одне життя за два — за себе і за брата, і що буде найщасливішою. Такою, яким хотів бути і Сергій.