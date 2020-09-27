Аномальна погода буде зберігатися: детальний прогноз погоди на жовтень

Синоптик прогнозує відносно високу температуру для жовтня

Погода в Україні в жовтні буде теплою до кінця місяця. При цьому великої кількості опадів не очікується. Середньомісячна температура буде доходити до +20 градусів. У перші дні місяця очікуються дощі, однак потім – суха і сонячна погода. Крім того, в жовтні слід очікувати перших серйозних заморозків. Детальний прогноз на жовтень дав народний синоптик Леонід Горбань.

В інтерв'ю 24 каналу синоптик розповів, що 1 і 2 жовтня в Україні пройдуть дощі, що почалися в кінці вересня. Також опади слід очікувати 11, 14, 18, 27 і 28 жовтня. При цьому температура повітря сягатиме +15... +17 градусів. Досить високі показники для цього періоду затримаються до 20-х чисел жовтня.

Вже з 20-х чисел цього місяця погода буде різко змінюватися: температура повітря знизиться до +13...+14 градусів. А з 25 жовтня вона впаде ще більше: до +9...+11 градусів.

Також Леонід Горбань попереджає про перших серйозні заморозки: вони вдарять 7, 8, 19 та 21 жовтня.

До кінця жовтня на Півночі та Сході відбудеться зниження температури й заморозки на ґрунті 0 ... -2 градусів, включаючи Сумську і Чернігівську області.

Синоптики Укргідрометцентру, GISMETEO і Наталка Діденко вже попереджали про те, що погіршення погодних умов відбудеться 27 вересня по всій країні. Синоптики попереджали про штормовий вітер, дощі та зниження температури повітря.

За даними Українського гідрометцентру у жовтні середньомісячна температура коливатиметься в межах +7... +12 градусів. В горах буде ще холодніше - +6...+7 градусів. Такі позначки є близькими до середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 30-65 міліметрів, у Карпатах місцями 75 – 100 міліметрів, що в межах середніх багаторічних значень.

Середня температура в жовтні раніше становила +6...+12 градусів, а заморозки з настанням глибокої осені приходило у другій і третій декадах. Найтепліші дні в Україні у жовтні може спостерігатися до +35 градусів тепла. Мінімальні показники в цьому місяці тримаються біля відміток до -23 градусів в Карпатах і до -16 градусів на інших територіях країни.

Середня місячна кількість опадів складає 20-54 міліметри, в Карпатах до 80 міліметрів, на високогір'ї – до 120 міліметрів.

Також повідомлялося, що синоптики обіцяють аномальну осінь і зиму в Україні.