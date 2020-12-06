Астролог назвала найважливіші події грудня, які кардинально змінять наше життя

Астролог розповіла про низку подій у грудні, які вплинуть на ваше життя в найближчі рік-два, а то і всі 20 років. У космічному просторі будуть відбуватися потужні аспекти, які здатні дуже круто змінити життя кожного, дати новий поштовх, розвиток у будь-якій сфері діяльності.

Так, відомий український астролог Аріна Артуровна поділилася знаннями про головні астрологічні події грудня, які будуть впливати на нас.

Меркурій у Стрільці

Планета відповідає за наше мислення, спілкування, контактність і нетворкінг. Меркурій з 1 грудні перейшов у знак Стрілець і пробуде там до 21 грудня - це час цілеспрямованих дій, розробки довгострокових планів, амбітних переговорів і початку важливих проектів в комерції, освіті, туризмі, навчанні чомусь новому, обміну інформацією.

"Будьте акуратні, за кермом і в поїздках з 7 по 15 грудня, бо планета буде перетинати вісь катастроф. Скутість, сором'язливість, невпевненість в контактах минуть, буде легше знайомитися як в особистому плані, так і у ділових. Відмінно піде PR, рекламні кампанії і будь-які просування вашого особистого бренду або продукту. Цей Меркурій хороший тим, що він бачить далі горизонту, бачить перспективи майбутніх проектів, неважливо - це стосується робочих справ або особистих", - каже Аріна.

Астролог радить ширше розплющити очі, розсунути рамки свого мислення, щоб побачити можливості, які надають планети.

Венера перейде зі Скорпіона в Стрільця

Планета відповідає за стосунки, фінанси і оціночне судження навколишнього світу. Вона зараз знаходиться в Скорпіоні і до 15 грудня суть відносин буде в сексі і грошах, так само буде бажання домінувати в шлюбі і співробітництво, бажання контролювати все. Цей період характеризується так само мовчазністю, розрахунком і ревнощами.

Але після 15 грудня ситуація зміниться, відбудеться інгрессія в знак Стрілець і тут зміниться ставлення до партнерства, захочеться чогось піднесеного, вигаданого і ідеального.

"Ви постараєтеся свого партнера підігнати під рамки свого ідеалу. Буде хотітися любові, простої, щирої, безкорисливої, віра в яку в ці дні зростає багаторазово. І що дивно, далеко від рідних місць, в поїздках вона дійсно може зустрітися. Роман може бути бурхливим, а плани на майбутнє самими оптимістичними, якщо, звичайно, все це не розвіється як дим, коли Венера увійде в земний знак, і вимагатиме конкретності від партнера", - прогнозує астролог.

З фінансів до 15 числа ви будете намагатися економити, а після 15 захочеться все розтринькати, тому будьте пильні до свого банківського рахунку.

Сонячне затемнення у Стрільці

14 грудня відбудеться сонячне затемнення в знаку Стрілець, У дні, близькі до затемнення, ви можете відчувати себе дратівливим, нервовими і дуже агресуватимете на оточуючих.

"Але в затемнення відбувається вже кульмінація, розв'язка вже існуючих подій та кроків, бо цей період дуже потужний енергетично. Тобто нічого не береться з нізвідки. Спливають якісь факти, таємне стає явним, люди розповідають, емоціонують і все вилазить на поверхню. У ці дні краще не ризикувати, стежити за своїм здоров'ям і будьте обережні за кермом і в поїздках", - радить фахівець.

З'єднання Сатурна і Юпітера

Ця знаменна подія відбудеться 21 грудня, о 20:16 за київським часом. Також напередодні з'єднання Юпітер і Сатурн змінять свій знак і здійснять перехід в знак зодіаку Водолій.

"Що це все значить? Ця подія вплине не тільки на окрему людину, але також на держави, цілі покоління. Особливо потрібно готуватися до важливих подій і змін в житті людей, які народилися в 1940-1941, 1960-1961, 1980-1981, 2000-2001 роках. Для всіх інших теж буде можливість змінити своє життя на краще, знайти вихід з положення, з важких тупикових ситуацій", - каже Аріна Артуровна.

Це положення планет стане чудовим для тих, хто має прогресивний і неординарний розум, не боїться виходити з зони комфорту, хто має широкі філософські і наукові погляди, так само для тих, хто займається меценатством, соціальною і громадською діяльністю, організаційною діяльністю та керівництвом.

Астролог зазначає, що часто таке положення планет супроводжується кризою влади у світі, бо Водолій - це знак свободи. Він протестує проти будь-якого гноблення. У багатьох країнах змінюється уряд і формується новий або організовуються державні перевороти. Це також час науково-технічного прогресу, світ онлайну, поштовх в IT-сфері, в авіаційній і комічних галузях.

"Наприклад, в 1961 році відбувся політ Гагаріна в космос і запуск декількох штучних супутників Землі. Тому ймовірно, що протягом 20 років відбудеться космічний туризм", - додала фахівець.

У цей період можлива реалізація своїх честолюбних планів, визнання через сенсаційні наукові відкриття або нові технічні досягнення. Це з'єднання допоможе вам позбавитися від різних обмежень. Якщо вам вдалося в цей час здобути владу чи зайняти керівний пост, в цей період ваше положення буде мати максимум переваг на тривалий період.

Конфлікт Марса з Юпітером, Сатурном і Плутоном

З 14 грудня по 5 січня Марс конфліктує з Юпітером, Сатурном і Плутоном. Потрібно бути обережніше в цей період, тому що схильність до конфліктів різко зростає. Бо Марс - це планета сили і дії, рушійними силами можуть стати боротьба за владу, заздрість і жага помсти.

"В цей період ваші колишні вчинки можуть створити перешкоди, які доведеться подолати, щоб робити подальші дії. Гнів у цей час може мати нищівну силу. Але, трансформувавши його в позитивну енергію, він здатний привести до не менш грандіозних досягнень", - вважає астролог.

Повня 30 грудня

В цей період знову очікується енергетичне напруження. Починаючи з 30 грудня, загальне енергетичне поле стає більш інтенсивним. Оскільки Місяць буде напруженим і знаходиться в домашньому знаку Рак, не варто навантажувати себе роботами і домашніми справами.

"Краще побалуйте себе масажами і хорошим релаксом для всього тіла. Інакше зустрінете Новий рік розбитим і втомленим, з поганим настроєм. В новорічну ніч, швидше всього до 10 вечора ви захочете відзначити Новий рік вдома на самоті, з родиною, а після десяти вечора, позаяк Місяць змінює знак, може захотітися податися в кураж і танок, і не відмовляти собі ні в яких задоволеннях", - радить Аріна Артуровна.

Але потрібно акуратніше, бо можуть бути несподівані наслідки, якщо переборщити з алкоголем або їжею. Сили краще витратити не на новорічний стіл, а на те, щоб морально підготуватися до нових подій і змін у вашому житті. А які вони будуть - залежить від кожного з нас.

Астролог розповіла про головні події грудня 2020 (відео: AstroLeona)

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