Астролог привідкрила секрет, яку дівчину обере "Холостяк" Михайло Заливако

Шоу "Холостяк" впевнено наближається до фіналу, все більше інтригуючи нас, хто ж стане обраницею одинадцятого красеня - Михайла Заливако. Астролог склала натальну карту по головному герою, розповівши, якій дівчині віддасть перевагу 31-річний герой.

"Холостяк" народився 28 вересня 1989 року, тому Сонце Михайла знаходиться в знаку Терези, але дуже вражене іншими планетами. Крім комунікабельності та уміння знаходити компроміси, прагнення до прекрасного, краси, співпраці, порядку і гармонії, у нього присутні в характері такі риси, як схильність хвилюватися і переживати з будь-якого приводу, велелюбність, легковажність, нервозність, егоїзм, меркантильність, байдуже ставлення до чужих проблем.

Астролог зазначає, що такі аспекти наділяють зовнішність миловидністю, приємним враженням і дружелюбністю на перших порах.

"Карта має 3 аспекти конфліктності, що говорить про підвищену конфліктність людини і високу прискіпливість до протилежної статі. Щоб налаштувати таку людину до себе, то на примітивному рівні, його просто не потрібно чіпати, залишити в спокої і не завантажувати жодними проблемами, частіше хвалити, спілкуватися легко і просто", - розповідає Аріна.

На її думку, Михайло - сильний, мужній, але більше любить поговорити, порадити, обговорити, ніж приступати до справи.

Також ретроградний Меркурій на карті створює труднощі в сприйнятті зовнішньої інформації та у вираженні себе, що створює дисонанс. Напружений аспект з Юпітером дає перебільшену думку про себе, бажання багато чого досягти і одразу без дисципліни, тривалої роботи і напрягу.

"Венера в Скорпіоні, і Місяць у Діві говорить про те, що Михайло не той чоловік, який буде щедрий на подарунки і красиво залицятися, це можна побачити в епізоді, коли Холостяк прийшов на день народження без подарунка, подарувавши дівчині лише квіти. При цьому такій людині властиво використовувати протилежну стать для своїх задоволень, і в своїх меркантильних цілях", - додала астролог.

А ось Аспект Венери з Плутоном дає Михайлу магнетичну привабливість, сексуальність і глибокі емоції, схильність до співпереживання.

Такого чоловіка приваблюють самодостатні дівчата, які самі заробляють, розкуті, пристрасні і сексуальні, як зовні, так і внутрішньо.

До речі, 11-су "Холостяку" Михайлу 31 рік, він з Харкова, і є засновником логістичної компанії.

Шоу впевнено наближається до фіналу, адже в п'ятницю, 9 квітня, в ефірі показали вже шостий випуск "Холостяка".