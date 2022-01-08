Астрологи розповіли, під яким девізом пройде 2022 рік для кожного знака Зодіаку

Гороскоп на 2022 рік для всіх знаків Зодіаку визначає ті чи інші сфери, де можуть очікувати великі перемоги та удача, а також попереджає про труднощі й серйозні ризики, що підстерігають. Астрологи проаналізували такі підказки зірок і сформулювали в рекомендаціях - своєрідних девізах - щоб за допомогою таких тактик було легше притягнути позитивні зміни, оминаючи неприємності.

Овен

"Для хорошої роботи потрібен добрий відпочинок"

Астрологи закликають представників цього знака Зодіаку не перевантажувати себе активною роботою, яка забирає багато сил і часу, проте уважніше ставитися до власного здоров'я і самопочуття, зберігати баланс між діловою зайнятістю і хобі, дозвіллям, спілкуванням з друзями - адже енергії в 2022 році Овнам потрібно чимало. Правильне здорове харчування і вправи допоможуть поповнювати запас сил, підтримувати настрій і бадьорість.

Телець

"Коханню покоряється будь-який вік"

Для Тельців, за словами астрологів, 2022 рік може стати більш яскравим на приємні події в сфері стосунків і на романтичному фронті. У самотніх представників цього знака Зодіаку буде більше можливостей налагодити особисте життя, для чого фахівці рекомендують не засиджуватися на роботах або вдома, щоб не упустити доленосну зустріч. А для тих, у кого є пара, резонно більше часу проводити наодинці один з одним - прогулянки, побачення, спільні захоплення допоможуть вдихнути пристрасть у стосунки.

Близнюки

"Ризик - справа благородна, але найчастіше не вигідна"

За словами астрологів, Близнюкам слід бути особливо зваженими і не пускатися в сумнівні проекти заради ефемерної вигоди, оскільки цей рік Тигра може "підкласти свиню" в діловій сфері. Так, важливо бути уважними та не поспішати з прийняттям рішень, і ухвалювати їх, спираючись на факти, а не домисли та чутки - подібна тактика здатна вберегти від серйозних помилок і неприємностей у всіх галузях.

Рак

"Щастя є - в нього потрібно тільки повірити"

Для Раків 2022 рік може стати більш щасливим, ніж минулий, якщо позбутися зайвих переживань і залишити за спиною сумніви, які заважають притягненню позитивних змін. Фахівці рекомендують провести над собою внутрішню роботу, проаналізувати та переосмислити досягнення і промахи. Будучи послідовними і навчившись отримувати уроки зі сформованих ситуацій, відмовившись від тих чи інших марних фобій і не обтяжуючи себе шкідливими звичками, можна набагато легше впоратися з будь-якими завданнями.

Лев

"Щасливе життя - це низка змін"

Левам у 2022 році гороскоп обіцяє підвищені шанси на позитивні зміни у всіх сферах, якщо бути наполегливішими в прагненнях і цілях, впевненішими у власних силах і сміливіше йти на нововведення - і в лінії поведінки, і у сфері діяльності - щоб краще розкрити свій потенціал і знайти дійсно тепле місце під сонцем. Астрологи відзначають, що вміння вчасно розривати токсичні прив'язки дасть представникам цього знака Зодіаку перевагу перед конкурентами.

Діва

"Немає межі досконалості"

2022-й стане для Дів захоплюючим роком, повним перемог і нових можливостей, від яких не варто відмовлятися. Як розповіли астрологи, властиві цьому знаку зодіакального кола якості - працьовитість і скрупульозність - тут дуже знадобляться. Відкривати нові двері та розширювати горизонти також дозволять уважність і посидючість, помножені на прагнення різнобічно розвиватися.

Терези

"Удача приходить до тих, хто працює над собою"

Для Терезів цей 2022 рік готує і злети, і падіння, але саме враховування можливих промахів і вміння долати перешкоди та рухатися далі, отримуючи корисні уроки від них, дозволять домогтися великих призів від долі. Як розповіли експерти, цей період принесе чимало можливостей, якщо вірити в себе і не боятися десь припуститися помилки зараз, щоб швидко виправити і вже не повторювати її надалі.

Скорпіон

"Альтернатива - краще мистецтво ведення бою"

Скорпіонам у 2022 році астрологи обіцяють час нових знань і набуття корисного досвіду. Очікується, що представникам цього знака Зодіаку доведеться приймати чимало доленосних рішень, коли буде потрібно вміння мислити стратегічно, і, що важливо, пошук альтернативних методів для залучення благополуччя, здатність приймати компромісні рішення.

Стрілець

"Вчитися ніколи не пізно"

Саморозвиток і набуття нових знань для Стрільців у 2022-му може стати дуже корисним, оскільки перша половина року, за словами астрологів, здатна привнести багато подій, на які потрібно буде оперативно й адекватно реагувати. Тут доречними будуть і курси підвищення кваліфікації, або в домашніх умовах самостійний пошук корисної інформації в інтернеті в довідниках і відеоуроках. Експерти радять не лінуватися зайвий раз, робити зарядку для розуму і застосовувати на практиці нові вміння, що неодмінно допоможе у звичному житті.

Козеріг

"Завзятість і праця все перетруть"

В цілому 2022 рік для Козерогів в гороскопі вказаний як позитивний, але важливо тут, щоб властива знаку Зодіаку завзятість, що межує з упертістю, використовувалася як козир. Як розповіли астрологи, небажання здаватися перед труднощами і комплексна робота над вирішенням тих чи інших завдань допоможе обійти конкурентів і дозволить домогтися і морального задоволення, і матеріальних благ.

Водолій

"Оптимізм гори зверне"

У 2022 році Водоліям не слід сумувати, якщо певні справи раптом перестануть просуватися, проте при збереженні позитивного настрою і вірі у власні сили тимчасові труднощі подолати можна значно легше, відшукати шляхи обходу і домогтися щасливих змін. Астрологи рекомендують також більше уваги приділяти своєму здоров'ю і поліпшенню самопочуття, дослухатися порад близьких, які готові підказати та надати підтримку, і відносини з ними повинні бути теплими.

Риби

"Шлях до щастя потрібно пройти самостійно"

Рибам у 2022 році астрологи радять бути рішучішими і не відступати перед труднощами, при цьому обійти перешкоди можуть допомогти не шляхи найменшого опору, проте саме власні, які доведеться проторувати. Так, цей період стане часом перемог, якщо представники цього знака Зодіаку повірять в те, що здатні на більше, і не будуть залежати від маніпуляцій.