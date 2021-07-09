На Atlas Weekend виступила Вєрка Сердючка і поскаржилася на здоров'я

Вєрка Сердючка, в образі якої виступає Андрій Данилко, стала хедлайнером музичного фестивалю в Києві Atlas Weekend. Глядачі з нетерпінням чекали перфомансу артиста, але в кінці сталося непередбачене.

Про це стало відомо з опублікованих у соцмережах відео з концерту.

На сцені Вєрка жартувала, а вся команда підтримувала її, а вдячні слухачі аплодували.

У виконанні співака прозвучали хіти: "Все Буде Добре"," Гулянка"," Dancing Lasha Tumbai"," Любов не трали-Валі"," Дольче Габбана " і багато інших.

Вже в самому кінці виступу провідниця-Вєрка вибачилася перед фанатами, мовляв, вибачте, якщо, щось було не так. Артист повідомив, що протягом усього концерту погано себе почував.

Відзначимо, що незважаючи на стан здоров'я Вєрка завела публіку на всі 100%.

Здоров'я артиста похитнулося останнім часом

Здоров'я улюбленця української публіки Андрія Данилка останнім часом перебуває під пильною увагою. Продюсер зірки Юрій Нікітін обмовився в одному інтерв'ю, що у Данилка є проблеми зі здоров'ям. Пізніше він відмовився від своїх слів. Однак пізніше сам Данилко зізнався, що він оздоровлюється в санаторіях, через те, що організм дав збій після численних гастролей і у нього переплутався день з ніччю.

До слова, раніше продюсер Нікітін сам говорив, що підірвав здоров'я артиста його щільний гастрольний графік.