Автор Орла і Решки показав, як виглядає його будинок у Бучі після окупантів: дякую "русскому миру"
Режисер і ведучий популярного проекту про подорожі "Орел і Решка" Євген Синельников показав, що залишилося від його будинку в Бучі після приходу туди росіян.
Знімки він показав в Instagram.
Знімки опублікував кадри, які він зробив до і після вторгнення окупантів.
На одному фото щаслива сім'я Синельникова обіймається, стоячи на сходинках, що ведуть в яскраву вітальню. На іншому - повністю зруйнована сходи, розбита стіна будинку, обвалилася стеля.
"Дякую "русскому миру", що "врятував" нашу сім'ю від жахів життя в Україні. Ось тепер заживемо!"- підписав фотографії ведучий.
Так виглядав будинок Синельникова до окупантів (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)
Ось так будинок в Бучі виглядає зараз (instagram.com/synelnykov_yevgen)
Як ми повідомляли раніше, Олі Поляковій за правду про різанину в Бучі заблокували Instagram.
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