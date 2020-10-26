"Бабине літо", але з нюансами: синоптики уточнили прогноз погоди на вівторок

Синоптики уточнюють, що в деяких областях очікуються незначні опади

Погода в Україні у вівторок, 27 жовтня, буде аномально теплою, сонячною та практично безвітряною. Відмітки у термометрів будуть доходити на півдні до +20 градусів. Найнижчі показники будуть спостерігатися в Луганській області, де очікується +13 градусів, що досить тепло. Точний прогноз погоди на вівторок опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

Як уточнюється, 27 жовтня українців чекає сонячна погода з мінливою хмарністю. Тільки в Одеській і Миколаївській областях небо затягне дощовими хмарами, проте очікувані опади будуть несильними. В інших регіонах – мінімальна ймовірність випадання дощу.

Температура протягом дня буде в середньому +14... +16 градусів. У центральних регіонах, за винятком Києва, буде близько +15... +19 градусів. Мінімальні позначки термометрів очікуються у східних областях, де буде +13... +15 градусів. Найбільш тепла погода 27 жовтня очікується на півдні країни – до +17... +20 градусів.

В нічний час "мінусів" не очікується, проте критичні низькі рівні тепла прийдуть на схід, де буде до +3... +7 градусів. В інших областях в середньому +6... +9 градусів у нічний час. На сході, як і вдень, рівень тепла буде на кілька градусів вище – до +10... +13 градусів.

Погода в Україні на 27 жовтня (карта: meteo.gov.ua)

Також метеорологи попереджають, що з 26 по 28 жовтня у більшості східних районів та Одеській області, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що раніше ми публікували детальний прогноз погоди на листопад. Погода в листопаді обіцяє бути аномальною.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде похолодання і чого чекати від погоди до кінця жовтня.

А ось метеорологи дали довгостроковий прогноз, розповівши, якою буде погода цієї зими в Києві.