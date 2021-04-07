Благовіщення 2021: історія свята, прикмети і заборони цього дня
Благовіщення Пресвятої Богородиці православні відзначають 7 квітня. У цьому році свято випадає на середу.
Історію великого свята, всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.
За переказами, в цей світлий свято архангел Гавриїл приніс Діві Марії радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя. Саме тому від 7 січня (Різдва Христового) цей день відокремлює рівно дев'ять місяців.
В цей день, усім, хто дотримується суворих правил Великого посту, дозволяється послаблення дієти. Можна собі дозволити з'їсти риби, і випити келих вина.
Благовіщення - одне з найважливіших свят в християнстві, що означає благу звістку про наближення звільнення народу від гріха. Є повір'я, що, як і Великдень, в цей день грішників у пеклі не мучать.
На Благовіщення наші предки ходили до церкви освячувати насіння і саджанці, які після свята висаджували в землю. Урожай, отриманий з них, вважався благословенним. Відразу ж після Благовіщення можна було проводити весняно-польові роботи, адже сам Господь "відкриває" землю для сівби.
На Благовіщення є одна дуже гарна традиція - випускати голубів. Її коріння сягає глибоко в давнину, ще в дохристиянські часи. Раніше цю дію було пов'язане з культом сонця і поверненням птахів. Пізніше цей звичай набув релігійний зміст: голуб, який символізує душу, вилітаючи з клітки, звільняється від усіх гріхів і летить назустріч божому світлу, сподіваючись на порятунок.
Головні прикмети на Благовіщення:
- Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна буде дружна;
- Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень;
- Благовіщення без ластівок - холодна весна;
- Якщо в цей день дощ - народиться жито;
- Якщо на Благовіщення холодний вітер - літо буде холодне, а якщо тепла - буде тепле літо.
Що не можна робити в Благовіщення:
- На Благовіщення заборонено працю на землі і обрізання дерев.
- В це свято не радять давати в борг, щоб не накликати невдачі.
- Відкладіть поїздки, навіть якщо вони сплановані заздалегідь.
- Жінкам не можна стригти і фарбувати волосся, шити, в'язати.
- Не варто до вечора готувати їжу.
Що потрібно зробити на Благовіщення
- Варто відвідати храм. Однак з урахуванням епідемічної обстановки – від цього можна відмовитися.
- Тим, хто не зміг відвідати храм, потрібно вдома відкласти всі справи і присвятити час духовного просвітництва, читати Біблію і співати псалми.
- Провести час з сім'єю і близькими людьми, в самоті в цей день перебувати не слід, інакше так весь рік пройде.
- Заготовити спеціальну благовіщенську сіль.
- Незважаючи на те, що йде пост, в цей день віруючі можуть дозволити собі страви з риби з додаванням рослинної олії, наприклад, кулеб'яку.
- Погодувати бездомних тварин і надати допомогу тим, хто цього потребує.
- Зробити запаси попелу з печі.
- Випустити на волю птахів, особливо голубів, щоб вони донесли ангелам-хоронителям звістка про добрих справах віруючих.
До речі, молоді дівчата в цей день ворожили на найближче майбутнє. Вони шукали на землі гілочку, загадували бажання і клали її під подушку. Якщо з ранку гілочка була зламаною, значить, бажання повинно збутися, а якщо цілою, то ні.
Раніше ми писали, які свята будемо відзначати у квітні, скільки буде вихідних і робочих днів і чому цей місяць особливий.