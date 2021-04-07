Благовіщення 2021: історія свята, прикмети і заборони цього дня

За переказами, в цей світлий свято архангел Гавриїл приніс Діві Марії радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя. Саме тому від 7 січня (Різдва Христового) цей день відокремлює рівно дев'ять місяців.

В цей день, усім, хто дотримується суворих правил Великого посту, дозволяється послаблення дієти. Можна собі дозволити з'їсти риби, і випити келих вина.

Благовіщення - одне з найважливіших свят в християнстві, що означає благу звістку про наближення звільнення народу від гріха. Є повір'я, що, як і Великдень, в цей день грішників у пеклі не мучать.

На Благовіщення наші предки ходили до церкви освячувати насіння і саджанці, які після свята висаджували в землю. Урожай, отриманий з них, вважався благословенним. Відразу ж після Благовіщення можна було проводити весняно-польові роботи, адже сам Господь "відкриває" землю для сівби.

На Благовіщення є одна дуже гарна традиція - випускати голубів. Її коріння сягає глибоко в давнину, ще в дохристиянські часи. Раніше цю дію було пов'язане з культом сонця і поверненням птахів. Пізніше цей звичай набув релігійний зміст: голуб, який символізує душу, вилітаючи з клітки, звільняється від усіх гріхів і летить назустріч божому світлу, сподіваючись на порятунок.

Головні прикмети на Благовіщення:

Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна буде дружна;

Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень;

Благовіщення без ластівок - холодна весна;

Якщо в цей день дощ - народиться жито;

Якщо на Благовіщення холодний вітер - літо буде холодне, а якщо тепла - буде тепле літо.

Що не можна робити в Благовіщення:

На Благовіщення заборонено працю на землі і обрізання дерев.

В це свято не радять давати в борг, щоб не накликати невдачі.

Відкладіть поїздки, навіть якщо вони сплановані заздалегідь.

Жінкам не можна стригти і фарбувати волосся, шити, в'язати.

Не варто до вечора готувати їжу.

Що потрібно зробити на Благовіщення

Варто відвідати храм. Однак з урахуванням епідемічної обстановки – від цього можна відмовитися.

Тим, хто не зміг відвідати храм, потрібно вдома відкласти всі справи і присвятити час духовного просвітництва, читати Біблію і співати псалми.

Провести час з сім'єю і близькими людьми, в самоті в цей день перебувати не слід, інакше так весь рік пройде.

Заготовити спеціальну благовіщенську сіль.

Незважаючи на те, що йде пост, в цей день віруючі можуть дозволити собі страви з риби з додаванням рослинної олії, наприклад, кулеб'яку.

Погодувати бездомних тварин і надати допомогу тим, хто цього потребує.

Зробити запаси попелу з печі.

Випустити на волю птахів, особливо голубів, щоб вони донесли ангелам-хоронителям звістка про добрих справах віруючих.

До речі, молоді дівчата в цей день ворожили на найближче майбутнє. Вони шукали на землі гілочку, загадували бажання і клали її під подушку. Якщо з ранку гілочка була зламаною, значить, бажання повинно збутися, а якщо цілою, то ні.