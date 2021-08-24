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Бліда шкіра і заїди в куточках рота: нутриціолог назвала кричущі ознаки анемії у дитини

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Вівторок 24 серпня 2021 09:01
Бліда шкіра і заїди в куточках рота: нутриціолог назвала кричущі ознаки анемії у дитини Анна Біоторіум (фото: instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Анемія у дітей - явище нерідке, щоб його виявити, варто звернути увагу на симптоми, які можуть не просто говорити, а буквально кричати про анемію.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram назвала причини і симптоми анемії у дитини.

Які можуть бути причини анемії у дітей?

  1. Якщо мама дефіцитна, вже була анемія під час вагітності або навіть до вагітності, вона природно народить дефіцитну дитину, і ця дитина вже з раннього віку матиме дефіцит заліза.

  2. Це пізній м'ясний прикорм. Залізо, яке дісталося від мами, вичерпало саме себе, а приходу ззовні заліза немає.

  3. Часті ГРВІ, глистові інвазії, мікози, алергії. Тут палиця про два кінці, анемія може призводити до частих ГРВІ, мікоз і алергій, і також алергія, мікоз і ГРВІ може призводити до анемії.
  4. З фізіологічної причини, тобто, коли вони різко йдуть в зростання, у них може знижуватися рівень гемоглобіну, але при цьому MCV, MCH - індекси, вони повинні залишатися нормальними, це буде говорити про те, що анемія у них фізіологічна. Дитина пішла посилено в зростання, у неї підвищилася потреба в гемоглобіні, але кістковий мозок з цим впорається і насинтезирует йому нових клітин, і все нормалізується.

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Бліда шкіра і заїди в куточках рота: нутриціолог назвала кричущі ознаки анемії у дитиниЯк помітити анемію у дитини? (фото: instagram.com/biotorium)

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Які симптоми вкажусь на дитячу анемію?

  • шкіра бліда, суха;
  • тьмяне і ламке волосся;
  • тріщини, виразки в куточках рота, так звані "заїди", часті і тривалі стоматити;
  • можуть бути тріщинки на стопах і долонях;
  • діти часто хворіють (тільки одужали і заново захворіли), або тривало хворіють (захворіли і тижнів зо два-три у них реконвалесценція ;
  • мляві, сонливі, дратівливі дітки теж повинні насторожити вас на причину залізодефіцитів, часті безпричинні істерики;
  • маловагі, зі зниженим апетитом;
  • поганий сон: так, вночі можуть крутитися і не будуть засипати швидко;
  • швидко будуть втомлюватися днем від якихось занять, від фізичних вправ;
  • збочені смаки в їжі.
  • Коли вже ступінь анемії виражена - такі діти часто можуть непритомніти на уроках, мати запаморочення при невеликому фізичному навантаженні або при зміні положення тіла, можуть відзначати шум у вухах.

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