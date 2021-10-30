Як не хворіти восени: покрокова інструкція для зміцнення імунітету від нутриціолога

Мало хто всерйоз займається своїм імунітетом. Вам здається, що раз система вбудована - вона повинна працювати якось сама. Без вашої допомоги. Це взагалі не так! Сила вашої природної охорони від вірусів і бактерій, грибів і паразитів - на 100% залежить від того, чим ви її годували. Ваш імунітет - він у ваших руках. Ви можете зробити його непереможним, а можете і запинати його до смерті. Хворіти цієї осені/взимку або не хворіти - вирішувати вам.

1. Відновити рівень вітаміну Д і заліза. Без цього кроку ніяк. З цього треба починати. Повинно бути так:

Вітамін Д: 70-100 нг / л

Феритин: 50-120 мкг / л

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Приймати залізо і вітамін Д після їжі

Вітамін 5.000-10.000 ОД в день

Залізо 25-75 мг в день

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2. Почати нормально спати і перестати переживати за все підряд. Заспокоїтися треба, щоб не хворіти.

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Будь-який стрес = КОРТИЗОЛ.

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Підвищений кортизол дуже сильно пригнічує ваш імунітет. І навіть якщо ви п'єте вітаміни, правильно харчуєтеся, займаєтеся спортом, але СТРЕСУЄТЕ постійно - ваш імунітет не зможе вас захистити. Він буде пригнічений. Так само сильно, як і ви самі. Воно вам треба взагалі.

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Сон

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Якщо між сном о 22.00 і серильчиком-інстаграмчиком ви вибираєте друге - приготуйтеся хворіти більше і частіше.

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Мелатонін - головний нейтралізатор кортизолу. Якщо не досипаєте і пізно лягаєте, кортизолу буде більше, імунітет буде пригнічений.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Вироблення мелатоніну починається о 21:00-22:00 за умови повної темряви. Тому, якщо перед сном ви сидите за комп'ютером або зависаєте в смартфоні, мелатоніну не буде. А кортизолу - завалися.

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А ще саме вночі, в період з 23 до 3-4 години ночі максимально активна ваша печінка. Вночі йде робота по знешкодженню токсинів і очищенню крові, що для вашого імунітету вкрай важливо. Чим більше токсинів у вашому тілі, тим більше роботи у вашого і без того слабкого імунітету.

Ілюстративне фото (instagram.com/una.tuna)