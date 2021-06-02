Хвороба може протікати безсимптомно: лікар розповіла, навіщо здавати кров на аналіз
Багато захворювань можуть протікати безсимптомно, але ось своєчасно проведене лабораторно-клінічне дослідження допоможе виявити їх на ранній стадії.
Тому що при найменшій зміні в стані організму - змінюються і показники крові.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.⠀
Загальний аналіз крові - найпоширеніша первинна діагностична та профілактична процедура. Її використовують для постановки і уточнення діагнозу.
Аналіз крові може багато про що розповісти (фото: pexels.com)
В ході цього лабораторного дослідження виробляють підрахунок клітин крові: лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів, визначають їх розміри і форму, лейкоцитарну формулу, вимірюють гемоглобін.
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Що можна запідозрити за загальним аналізом крові?
- Запальні та інфекційні процеси,
- Анемію і залізодефіцит,
- Дефіцит В12 і фолієвої кислоти,
- Алергія,
- Паразитоз,
- Зневоднення.