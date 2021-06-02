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Хвороба може протікати безсимптомно: лікар розповіла, навіщо здавати кров на аналіз

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Середа 02 червня 2021 16:27
Хвороба може протікати безсимптомно: лікар розповіла, навіщо здавати кров на аналіз Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато захворювань можуть протікати безсимптомно, але ось своєчасно проведене лабораторно-клінічне дослідження допоможе виявити їх на ранній стадії.

Тому що при найменшій зміні в стані організму - змінюються і показники крові.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.⠀

Загальний аналіз крові - найпоширеніша первинна діагностична та профілактична процедура. Її використовують для постановки і уточнення діагнозу.

Хвороба може протікати безсимптомно: лікар розповіла, навіщо здавати кров на аналіз

Аналіз крові може багато про що розповісти (фото: pexels.com)

В ході цього лабораторного дослідження виробляють підрахунок клітин крові: лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів, визначають їх розміри і форму, лейкоцитарну формулу, вимірюють гемоглобін.

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Що можна запідозрити за загальним аналізом крові?

  • Запальні та інфекційні процеси,
  • Анемію і залізодефіцит,
  • Дефіцит В12 і фолієвої кислоти,
  • Алергія,
  • Паразитоз,
  • Зневоднення.

Раніше ендокринолог розповіла, як продовжити молодість.

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