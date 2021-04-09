У шлюбі - 73 роки: історія кохання Єлизавети II і принца Філіпа в знакових фото

Принц Філіп і Єлизавета II прожили в шлюбі 73 роки, а з моменту їх першої зустрічі пройшло і зовсім 86 років. Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що королева Великобританії овдовіла - її чоловік помер вранці у Віндзорському замку.

Як розвивалася історія їх романтичного кохання, і в чому секрет міцного союзу королівської сім'ї - читайте в нашому матеріалі

Єлизавета і Філіп - далекі родичі

Філіп народився 10 червня 1921 року на грецькому острові Корфу. Він носив титули принца грецького і датського, був онуком короля Греції Георга I і племінником правлячого короля Костянтина I. Коли Філіпу було всього два роки, його родину вигнали з країни, і вони втекли до Франції.

Майбутня королева Єлизавета II народилася в 1926 році в сім'ї короля Георга VI і Єлизавети Боуз-Лайон. Цікаво, що Лілібет, як ласкаво називали молодшу Єлизавету вдома, не повинна була стати королевою. Спадкоємцем престолу був її дядько Девід, той самий, який відрікся від престолу заради весілля з розлученою американкою Уолліс Сімпсон.

Насправді Єлизавета і Філіп - родичі - четвероюродні брат і сестра. Адже королева Вікторія є їх прапрабабусею.

Колаж РБК-Україна: Єлизавета II в дитинстві

Перше знайомство в далекому 1934-му

Лілібет і Філіп вперше побачили один одного в 1934 році, коли майбутній королеві було 8 років, а Філіпу - 13. Зустріч трапилася на весіллі грецької принцеси Марини у Вестмінстерському абатстві.

Дитинство Єлизавети було безхмарним і щасливим, а ось Філіп вже був надламаний тоді. Батьки розійшлися через постійні зради батька, а матір відправили примусово лікуватися в психлікарні з діагнозом "параноїдна шизофренія". Філіпа, що фактично залишився без сім'ї, відправили до родичів у Великобританію.

Друга зустріч і перше кохання Єлизавети II

Кілька років потому, коли Єлизаветі було вже 13 років, вона зустрілася з 18-річним ставним красенем Філіпом на коронації свого батька Георга VI.

Ще через три роки вони зустрілися знову, і тоді, у 1939 році, майбутня королева подивилася на Філіпа іншими очима. Чарівний блакитноокий блондин зачарував свою кузину неабияким почуттям гумору, здоровим апетитом і чудовою фізичною формою.

Єлизавета відразу зрозуміла, що він той самий і, за словами оточуючих, з тих пір не могла думати ні про кого іншого. У юної принцеси і її казкового принца зав'язалася переписка, на тумбочці біля її ліжка стояло його фото.

Під час Другої світової війни Філіп служив у британському флоті, а у відпустку приїжджав до Лондона. Різдво 1943 року він зустрів з королівською родиною у Віндзорському замку.

Королевські заручини

У 1946 році 25-річний старший лейтенант Філіп Маунтбеттен повернувся з війни. Попри те, що він був постійним гостем в Букінгемському палаці, і серйозність їх з Єлизаветою стосунків не викликала сумнівів, батько юної принцеси не був упевнений у виборі дочки - така партія здавалася негідною.

Адже він був недостатньо забезпечений фінансово, походив із скинутої і вигнаної з рідної країни сім'ї, та і манери залишали бажати кращого - Філіп був грубуватий, неполіткоректний і різкий.

Проте впевненість Єлизавети у своєму виборі була непохитна. Тому коли наприкінці 1946 року Філіп подарував їй обручку, батькові залишалося тільки погодитися на цей шлюб. Георг поставив одну умову - про заручини може бути оголошено лише після того, як Єлизаветі виповниться 21 рік.

10 липня 1947 року палац офіційно повідомив про те, що спадкоємиця престолу виходить заміж. Після цього Філіп відмовився від всіх своїх минулих титулів, прийняв британське підданство і змінив конфесію - з православного християнства він перейшов в англіканство. А напередодні весілля він отримав від батька нареченої титули герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Гринвіцького.

Фото: принц Філіп і Єлизавета II у день весілля (Getty Images)

Весілля Філіппа і Єлизавети

На весілля, яке відбулося 20 листопада 1947 року в Вестмінстерському абатстві, запросили 2000 гостей. При цьому воно вважалося досить скромним за королівськими мірками, але в повоєнні роки важко було всім.

Тканину для вінчального вбрання Єлизавета купила сама, на зібрані кошти. Макіяж Єлизавета теж робила самостійно. А на весільний торт збирали всім миром - дружні країни надсилали в якості пожертвувань необхідні інгредієнти для головного десерту.

Стоячи біля вівтаря, Єлизавета вимовила традиційну клятву, яка включала фразу про те, що вона обіцяє коритися своєму чоловікові, що викликало неоднозначну реакцію. Єлизаветі належало стати королевою, тому повинні коритися їй.

Після одруження молодята відправилися в будинок лорда Маунтбеттена в графстві Хемпшир. Там і відбувся скромний медовий місяць. Єлизавета в листах називала Філіпа ангелом і наймилішою людиною у світі, а він відповідав, що не заслуговує того щастя, яке на нього звалилося.

Перші роки шлюбу

Після медового місяця Філіп продовжив службу в морському флоті Великобританії. Його частина розташовувалася на Мальті, і перші роки заміжжя Єлизавета часто залишала зовсім маленьких принца Чарльза і принцесу Анну в Лондоні, на кілька місяців вирушаючи до чоловіка.

На початку 50-х здоров'я короля Великобританії стало погіршуватися і Єлизавета взяла на себе частину королівських обов'язків, здійснюючи закордонні візити. Під час однієї з таких поїздок в 1952 році вона і стала новою королевою Великобританії. Коронація Єлизавети відбулася в наступному році - 2 червня 1953 року.

Фото: Єлизавета II і принц Філіпп на коронації (Getty Images)

У пари народилося четверо дітей

Первісток, спадкоємець престолу принц Чарльз, народився рівно через рік після весілля. Ще через два роки, в 1950-му, з'явилася принцеса Анна.

Третя дитина пари, принц Ендрю, на 10 років молодше сестри (королева після народження двох дітей повністю занурилася у виконання монарших обов'язків) - він народився в 1960 році. А ще через чотири роки народився принц Едвард.

Фото: Королівська сім'я (Getty Images)

Були в шлюбі і складності

Єлизавета і Філіп прожили разом 73 роки - так довго не протрималася жодна королівська пара. І за ці роки про труднощі в шлюбі відомо лише з чуток - сім'я ніколи не показувала "брудну білизну".

Так, після коронації Єлизавети II Філіп був змушений залишити службу, щоб допомагати їй з новими обов'язками. І він був від цього не в захваті.

Крім того, герцог не любив Букінгемський палац і хотів залишитися в улюбленій резиденції Кларенс-хаус. Єлизаветі довелося настояти на переїзді і чоловікові нічого не залишалося, як поступитися.

Також Філіп нібито бажав, щоб його дружина і їхні діти носили його прізвище - Маунтбеттен. Але королева прийняла бік уряду і зберегла за спадкоємцями прізвище Віндзор. Пізніше вони знайшли компроміс, погодившись на подвійне прізвище Маунтбеттен-Віндзор.

А ось основна частина чуток стосувалася зрад Філіпа. Йому приписували романи з відомими актрисами, балеринами, журналістками і письменницями. А одного разу Філіп відправився в п'ятимісячне плавання по Країнах Співдружності, і в пресі почали з'являтися замітки про те, що в кожному порту екіпаж влаштовує вечірки і розважається з місцевими дівчатами. Але підтверджень всього цього так і не знайшлося.

Фото: Єлизавета II і принц Філіпп (Getty Images)

Секрет щасливого шлюбу

Під час святкування золотої річниці весілля в 1997 році Єлизавета вимовила зворушливу промову, в якій сказала, що чоловік насилу приймає компліменти, але всі ці роки він був її головною підтримкою і опорою.

Сам же Філіп сказав: "Моя головна і єдина робота - ніколи не підводити королеву".

Секретом же міцного шлюбу Філіп вважав толерантність своєї дружини, а також те, що у кожного були свої інтереси і захоплення.

"Принц Філіп - єдина людина у світі, яка ставиться до королеви як до простої людини", - якось сказав прес-секретар Її Величності лорд Чартеріс.

9 квітня 2021 року принц Філіп помер у віці 99 років, не доживши двох місяців до свого 100-річного ювілею.