Буде сніг в Україні на Новий рік: синоптик уточнив прогноз погоди

Погода в Україні на Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня буде безсніжною і без сильних морозів. Місцями може очікуватися випадання дощу. Середня добова амплітуда складе близько 10 градусів по Україні. Синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик розповів, що температура, крім східних областей, переважно плюсовою.

У прогнозі РБК-Україна синоптик заявив, що, починаючи з 23 грудня в Україну прийде тепле повітря із заходу, тому буде зміна погодних умов. До 26 числа, починаючи із заходу, пройдуть опади у вигляді дощу і снігу. Після цього, з 26 до 31 грудня, Україна знову буде знаходитися в полі підвищеного тиску. Очікується поступове зниження температури на 3-5 градуси. Денна температура буде близько нуля, нічна 0-5 градусів морозу.

"В новорічну ніч будуть невеликі опади: дощ, мокрий сніг. На Новий рік негативних температур не очікуємо", - сказав він.

Фахівець підкреслює, що очікувати сніжної погоди на територіях України в новорічну ніч не варто. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За даними синоптика, крім того, що випадання снігу не очікується, в більшості регіонів розтане те, що вже випало до 31 грудня.

"Дивлячись де - Україна велика, на сході може сніг і буде триматися. В цілому по Україні -5...+5. Захід і південь тепліше, вночі близько нуля. Денні температури плюсові значення, до +5. А в основному -2...0, на сході до -5", - зазначає синоптик.

Нагадаємо, що раніше синоптики різко змінили прогноз погоди на Новий рік 2021.

До цього ми писали, що синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди на 24 і 25 грудня. Експерт каже, що такої морозної погоди в Україні давно не було.