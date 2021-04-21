ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Будете здорові через день: рецепт диво-сіка від застуди та грипу

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 20:03
Будете здорові через день: рецепт диво-сіка від застуди та грипу Допомагає вже через 15 хвилин (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ліки від застуди допомагають далеко не завжди, а ось натуральні засоби, в які не всі вірять, працюють вже на наступний день після прийому.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла Нутриціолог Катерина Йенсен.

Йенсен зізналася, що сама вкрай рідко хворіє постудними захворюваннями.

"Максимум - 1-2 рази на рік, і зазвичай мені вдається обійтися без прийому ліків. Останній раз я всерйоз захворіла на початку цього року, син притягнув зі школи якийсь вірус. Всі перевірені засоби, на жаль, ніяк не полегшували мого стану", - написала Катерина.

Будете здорові через день: рецепт диво-сіка від застуди та грипу Натуральні засоби допомагають при застудах (фото: pexels.com)

Вже коли від безвиході рука потягнулася до парацетамолу, раптом дуже захотілося зробити сік, розповіла Катерина.

"Я дістала соковижималку і зробила сік з того, чого вимагало змучене тіло. І, о диво! Вже через 15 хвилин цей напій дозволив мені відчути себе набагато краще. А через день його прийому я була абсолютно здорова. Ось такий диво-сік вийшло винайти, завдяки моїй застуді", - зізналася Йенсен.⠀

Рецепт соку від застуди та грипу

Інгредієнти:

  • 1 грейпфрут
  • 1 лайм
  • 1,5 апельсина
  • 1 велика буряк
  • 2 ст. л. лляної олії
  • 3-6 см кореня імбиру (залежить від того, як давно ви з ним дружите: смакові рецептори звикають до імбиру, бувалі ЗСЖ можуть їсти більше).

! Але є пара важливих зауважень:

- Не пийте цей сік натщесерце: в ньому багато кислоти. Краще щось з'їсти прямо перед його вживанням. Причому, це щось має бути з жирами. Наприклад, каша з рослинним маслом.

- Якщо немає соковижималки, то з усіх інгредієнтів можна зробити смузі. Але сік діє швидше і ефективніше, тому що ви отримуєте речовини у високій концентрації майже відразу, а з смузі вони будуть надходити довше і поступово.

- Якщо у вас виразка шлунка (в активній стадії), то такий сік можна пити не більше 200 мл за раз.

нагадаємо, що Нутриціолог рассказала, що з'їсти Для гарного настрою.

Читайте також, поради дієтолога, які продукти провокують появу целюліту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя здоровье простуда
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Єлизавета II зробила заяву вперше після смерті Філіпа: "період глибокої печалі"
Єлизавета II зробила заяву вперше після смерті Філіпа: "період глибокої печалі"