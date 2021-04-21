Будете здорові через день: рецепт диво-сіка від застуди та грипу

Ліки від застуди допомагають далеко не завжди, а ось натуральні засоби, в які не всі вірять, працюють вже на наступний день після прийому.

Йенсен зізналася, що сама вкрай рідко хворіє постудними захворюваннями.

"Максимум - 1-2 рази на рік, і зазвичай мені вдається обійтися без прийому ліків. Останній раз я всерйоз захворіла на початку цього року, син притягнув зі школи якийсь вірус. Всі перевірені засоби, на жаль, ніяк не полегшували мого стану", - написала Катерина.

Натуральні засоби допомагають при застудах (фото: pexels.com)

Вже коли від безвиході рука потягнулася до парацетамолу, раптом дуже захотілося зробити сік, розповіла Катерина.

"Я дістала соковижималку і зробила сік з того, чого вимагало змучене тіло. І, о диво! Вже через 15 хвилин цей напій дозволив мені відчути себе набагато краще. А через день його прийому я була абсолютно здорова. Ось такий диво-сік вийшло винайти, завдяки моїй застуді", - зізналася Йенсен.⠀

Рецепт соку від застуди та грипу

Інгредієнти:

1 грейпфрут

1 лайм

1,5 апельсина

1 велика буряк

2 ст. л. лляної олії

3-6 см кореня імбиру (залежить від того, як давно ви з ним дружите: смакові рецептори звикають до імбиру, бувалі ЗСЖ можуть їсти більше).

! Але є пара важливих зауважень:

- Не пийте цей сік натщесерце: в ньому багато кислоти. Краще щось з'їсти прямо перед його вживанням. Причому, це щось має бути з жирами. Наприклад, каша з рослинним маслом.

- Якщо немає соковижималки, то з усіх інгредієнтів можна зробити смузі. Але сік діє швидше і ефективніше, тому що ви отримуєте речовини у високій концентрації майже відразу, а з смузі вони будуть надходити довше і поступово.

- Якщо у вас виразка шлунка (в активній стадії), то такий сік можна пити не більше 200 мл за раз.