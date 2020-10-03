Будьте обережні й обачні: жіночий гороскоп з 5 по 11 жовтня

Гороскоп на жовтень говорить про те, що другий осінній місяць стане складним і насиченим періодом для всіх представників зодіакального сузір'я. Можливі кардинальні зміни життя, різкі зміни планів, несподівані зустрічі та відновлення старих зв'язків.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 5 по 11 жовтня. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Будьте уважними зі своїми співрозмовниками, через те, що слова можуть зіграти на цьому тижні злий жарт, одне невдале зауваження може викликати серйозний конфлікт і негатив. Приділіть більше часу фінансам і кар'єрі, прислухайтеся до своєї інтуїції, і ви не пропустите свій шанс і нові можливості в розвитку і грошових надходженнях.

Жінка-Телець

Якщо ви хочете кардинально змінити своє життя, то докладіть до цього зусилля. На цьому тижні Тельців будуть підтримувати Венера і Плутон, а це значить, що під силу навіть найскладніші завдання. Варто переглянути своє ставлення до життя і змінити лінію поведінки. Відмовтеся від покрокового досягнення мети, будьте рішучі, робіть ті кроки, які здаються страшними та важкими. Тільки від вас залежить зараз, чи ситуація зрушиться з мертвої точки.

Жінка-Близнюки

Тиждень буде гармонійним і провести його потрібно з користю й у своє задоволення. Для цього достатньо слухати підказки інтуїції та не чинити опір подіям, які будуть відбуватися. Дуже важливі будуть ввічливість, доброта та емпатія. У важливих справах варто знизити градус напруги та зайнятися творчістю. Подаруйте собі приємний вечір, який дасть сили та позитивні емоції.

Жінка-Рак

Астрологи рекомендують найближчим часом приділити час спорту і своєму здоров'ю. Знайдіть час хоча б для піших прогулянок і догляду за власною зовнішністю – це позбавить від осінньої хандри. Не втручайтеся в приватне життя інших людей, навіть якщо вам здається, що у вас добрі наміри – все одно це нічим хорошим не закінчиться. Ви завдасте шкоди й собі, і іншим людям.

Жінка-Лев

Перед вами відкриються нові напрямки та можливі складнощі з вибором. Не виключені сумніви в самій собі, в улюбленому чоловікові, в роботі та навіть у тому, що буде відбуватися найближчими днями. Постарайтеся не гарячкувати та не сперечатися, замість цього запитайте себе, чим викликана ваша впертість. Будь-яку ситуацію постарайтеся оцінювати спокійно і навіть тимчасові труднощі обернути собі на користь.

Жінка-Діва

На цьому тижні відвідає потужний потік енергії, який буде спрямований на сферу особистих відносин. З'явиться можливість розібратися в особистих питаннях і при цьому не зачепити своє власне самолюбство й інших людей. Певне коригування допоможе поліпшити любовну сферу спілкування, повернеться інтерес, щирість, ніжність і пристрасть. У справах можуть бути невдачі, утримайтеся від важливих рішень, укладання угод.

Жінка-Терези

Венера буде активно підтримувати Терези й цього тижня очікуються натхнення і навіть моменти геніальності. З'явиться бажання поділитися внутрішньою силою з усіма, хто виявиться поруч, але не варто засмучуватися, якщо комусь це буде не до вподоби. Загостриться взаємодія з іншими людьми та стане зрозуміло, хто друг, а з ким давно пора попрощатися. Шукайте однодумців і спостерігайте за тими, хто у вашому близькому колі.

Жінка-Скорпіон

Вам захочеться сховатися від реальності, але астрологи не радять піддаватися цьому почуттю. Побережіть свої бажання та сили й знайдіть спосіб їх відновити та підтримати. Внутрішній процес допоможе розібратися з поточними проблемами. У вас вийде взяти під контроль ситуацію і не варто витрачати час на меланхолію і сумніви.

Жінка-Стрілець

Зайва емоційність вас відпустить разом зі смугою невдач. У вас починається нова програма життя і варто встановити новий спосіб сприйняття – твердо вирішите, що прийшла пора відмовитися від чогось звичного і безперспективного. Починайте щось нове, використовуйте всі наявні та перевірені джерела інформації. Уникайте впертості та зарозумілості, а користь принесуть душевні розмови з близькими.

Жінка-Козоріг

Тиждень стане періодом позбавлення від усього застарілого, непотрібного і зайвого. Поверніть борги, в тому числі й кармічні, звільніть свій особистий простір, наведіть порядок. У Козерогів вийдуть на поверхню багато глибинних проблем і це допоможе від них позбавитися. Не варто шкодувати про минуле, відпустіть всі образи й це дасть шанс наповнити своє життя новим і прекрасним.

Жінка-Водолій

Попереду сміливі, довготривалі й щасливі зміни. Очікується тиждень важливого зростання і варто скласти список планів на осінь і поставити нові цілі. З 5 по 11 жовтня Водоліїв відвідають песимістичні думки, але потрібно знайти способи від них позбутися, не варто себе жаліти та скаржитися на несправедливість життя. Сміливо рухайтеся вперед і залиште минуле в минулому.

Жінка-Риби

Найближчий тиждень принесе Рибам чимало сюрпризів. Можливі несподівані дзвінки, фатальні зустрічі, доленосні рішення. Хвиля змін буде такою сильною, що доведеться створювати чергу для сприйняття. Постарайтеся бути обережними та стримувати натиск, оскільки швидкість подій може принести неприємності – за кожну перемогу доведеться чимось розплачуватися. Свобода не в тому, щоб не стримувати свої бажання, а в тому, щоб контролювати себе і свої емоції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головних щасливчиків жовтня по знаку Зодіаку.