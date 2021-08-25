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Швидко і без спортзалів: нутриціолог назвала простий напій, який допоможе схуднути

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Середа 25 серпня 2021 11:09
Швидко і без спортзалів: нутриціолог назвала простий напій, який допоможе схуднути Нутриціолог Катерина Тихонова (фото: instagram.com/tikhonova_kv)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ідеальна фігура в тренді не тільки в розпал пляжного сезону, а цілий рік. Виявляється, схуднути швидко і без зусиль (навіть без спортзалів!) можна за допомогою одного-єдиного напою.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Тихонова.

Цей напій - яблучний укус. Пити його потрібно з водою щодня по 1-2 склянці (не літрами). Оцет є кислотою, тому приймати його всередину варто тільки в розбавленому вигляді. Пропорція: 2-3 столові ложки яблучного оцту на літр води або 1 ст. л. на склянку.

Пити яблучний оцет потрібно між прийомами їжі або за 30 хв до їжі. Також є яблучний оцет в капсулах, який приймається строго під час їжі. Мені в такому вигляді зручніше пити.

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Швидко і без спортзалів: нутриціолог назвала простий напій, який допоможе схуднутиЯблучний оцет допоможе схуднути (фото: pexels.com)

Навіщо пити яблучний укус

  • В оцті зберігається користь яблук в концентрованому вигляді. Яблучний оцет містить мікроелементи, мінеральні речовини і вітаміни: натрій, кальцій, магній, фосфор; всі вітаміни групи В, а також С, Е, А, основний елемент - калій.
  • Цей оцет підвищує кислотність шлунка, завдяки чому краще засвоюється білок.
  • Він сприяє зниженню ваги.
  • Сприяє очищенню печінки.
  • Покращує метаболізм.
  • Сприятливо впливає на імунну систему.
  • Виводить шлаки.
  • Покращує стан волосся, нігтів, шкіри.
  • Нормалізує функціонування органів шлунково-кишкового тракту.
  • Сприяє зниженню кров'яного тиску при гіпертонії.
  • Нормалізує рівень цукру і холестерину.
  • Є профілактикою процесів старіння.

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Швидко і без спортзалів: нутриціолог назвала простий напій, який допоможе схуднутиВ одному яблуці - маса користі (фото: pexels.com)

Щоб надати стрункість фігурі, можна регулярно пити яблучний оцет і худнути без всяких проблем. У ньому міститься багато пектину, який насичує організм "повільними" вуглеводами, розщеплює поліненасичені жирні кислоти і усуває відчуття голоду.

Яблучний оцет допомагає підвищити працездатність, знизити дратівливість, стабілізувати нервову систему.

Протипоказання

⁃ ниркова недостатність;

⁃ гастрит, виразка шлунка;

⁃ гепатит;

⁃ цистит.

Раніше нутриціолог назвала три простих продукти для молодої красивої шкіри.

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