Швидко і без спортзалів: нутриціолог назвала простий напій, який допоможе схуднути

Ідеальна фігура в тренді не тільки в розпал пляжного сезону, а цілий рік. Виявляється, схуднути швидко і без зусиль (навіть без спортзалів!) можна за допомогою одного-єдиного напою.

Цей напій - яблучний укус. Пити його потрібно з водою щодня по 1-2 склянці (не літрами). Оцет є кислотою, тому приймати його всередину варто тільки в розбавленому вигляді. Пропорція: 2-3 столові ложки яблучного оцту на літр води або 1 ст. л. на склянку.

Пити яблучний оцет потрібно між прийомами їжі або за 30 хв до їжі. Також є яблучний оцет в капсулах, який приймається строго під час їжі. Мені в такому вигляді зручніше пити.

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Яблучний оцет допоможе схуднути (фото: pexels.com)

Навіщо пити яблучний укус

В оцті зберігається користь яблук в концентрованому вигляді. Яблучний оцет містить мікроелементи, мінеральні речовини і вітаміни: натрій, кальцій, магній, фосфор; всі вітаміни групи В, а також С, Е, А, основний елемент - калій.

Цей оцет підвищує кислотність шлунка, завдяки чому краще засвоюється білок.

Він сприяє зниженню ваги.

Сприяє очищенню печінки.

Покращує метаболізм.

Сприятливо впливає на імунну систему.

Виводить шлаки.

Покращує стан волосся, нігтів, шкіри.

Нормалізує функціонування органів шлунково-кишкового тракту.

Сприяє зниженню кров'яного тиску при гіпертонії.

Нормалізує рівень цукру і холестерину.

Є профілактикою процесів старіння.

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В одному яблуці - маса користі (фото: pexels.com)

Щоб надати стрункість фігурі, можна регулярно пити яблучний оцет і худнути без всяких проблем. У ньому міститься багато пектину, який насичує організм "повільними" вуглеводами, розщеплює поліненасичені жирні кислоти і усуває відчуття голоду.

Яблучний оцет допомагає підвищити працездатність, знизити дратівливість, стабілізувати нервову систему.

Протипоказання

⁃ ниркова недостатність;

⁃ гастрит, виразка шлунка;

⁃ гепатит;

⁃ цистит.