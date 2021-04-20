У Данилка розкрили карти "страшної хвороби" артиста: друзі, ви що?
У Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям. Такі сумні новини з'явилися останнім часом у ряді ЗМІ. Ці чутки підігрів своїми заявами продюсер Юрій Нікітін, який і сказав, мовляв, Данилко потребує серйозних лікарів.
Менеджмент артиста прокоментував такі заяви на офіційній сторінці Данилко у Instagram.
"Друзі, ви що, з глузду з'їхали? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше – норм. Менеджмент Андрія Данилка", - написали у публікації в соцмережі.
Зазначимо, що після появи в мережі новини про нібито хвороби Данилко, фанати не на жарт переймалися. Вони дуже стурбовані станом здоров'я улюбленої Вєрки Сердючки.
В коментарях шанувальники дуже зраділи, що зараз інформація не підтвердилася.
- Не читайте на сніданок московських газет і журналів.
- Так московська преса пише - стар хіт - стаття, що Данилко невиліковно хворий. Звичайно ми переживаємо за Андрія !!! Любимо його ! Здоров'я йому!!!
- Андрій Михайлович Сердючка живучий...в ньому стільки позитивної енергії, що він сам про це не підозрює.
- Здоров'я улюбленому артистові!
- Налагодивши режим дня, згідно з циркадним ритмом, можна вилікувати більшість хвороб.
Що буде з Вєркою Сердючкою?
Зазначимо, що вже зовсім скоро VERKA SERDUCHKA планує відсвяткувати 30-річчя своєї творчої діяльності.
"Ми готуємо новий кліп, новий трек і за ним ряд дуже серйозних проектів, про які я просто не можу говорити. Але сьогодні рік 30-річчя VERKA SERDUCHKA. Єдине, що можу сказати, він буде наповнений яскравими і знаковими проектами від VERKA SERDUCHKA", - говорив раніше Юрій Нікітін.
Як ми писали раніше, Данилко купив ще одну квартиру на Хрещатику, яка обійшлася йому в близько 350 тис. доларів.