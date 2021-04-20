У Данилка розкрили карти "страшної хвороби" артиста: друзі, ви що?

У Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям . Такі сумні новини з'явилися останнім часом у ряді ЗМІ. Ці чутки підігрів своїми заявами продюсер Юрій Нікітін, який і сказав, мовляв, Данилко потребує серйозних лікарів.

Менеджмент артиста прокоментував такі заяви на офіційній сторінці Данилко у Instagram.

"Друзі, ви що, з глузду з'їхали? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше – норм. Менеджмент Андрія Данилка", - написали у публікації в соцмережі.

Зазначимо, що після появи в мережі новини про нібито хвороби Данилко, фанати не на жарт переймалися. Вони дуже стурбовані станом здоров'я улюбленої Вєрки Сердючки.

В коментарях шанувальники дуже зраділи, що зараз інформація не підтвердилася.

Не читайте на сніданок московських газет і журналів.

Так московська преса пише - стар хіт - стаття, що Данилко невиліковно хворий. Звичайно ми переживаємо за Андрія !!! Любимо його ! Здоров'я йому!!!

Андрій Михайлович Сердючка живучий...в ньому стільки позитивної енергії, що він сам про це не підозрює.

Здоров'я улюбленому артистові!

Налагодивши режим дня, згідно з циркадним ритмом, можна вилікувати більшість хвороб.

Що буде з Вєркою Сердючкою?

Зазначимо, що вже зовсім скоро VERKA SERDUCHKA планує відсвяткувати 30-річчя своєї творчої діяльності.

"Ми готуємо новий кліп, новий трек і за ним ряд дуже серйозних проектів, про які я просто не можу говорити. Але сьогодні рік 30-річчя VERKA SERDUCHKA. Єдине, що можу сказати, він буде наповнений яскравими і знаковими проектами від VERKA SERDUCHKA", - говорив раніше Юрій Нікітін.