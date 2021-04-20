Так робить кожен: нутриціолог назвала 3 способи зіпсувати обмін речовин

Обмін речовин покращиться, якщо не робити простих речей, які кожен час від часу робить. Наприклад, якщо людина недосипає, це впливає на стан організму.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог і фахівець з функціонального харчування Катерина Йенсен.

Катерина порадила підтримувати нормальний обмін речовин, просто НЕ слідуючи цим трьом шкідливим порадам.

Іноді поради краще запам'ятовуються в жартівливій формі (фото: instagram.com/food4vita)

Як не потрібно робити, щоб обмін речовин був в нормі

Порада 1: не снідайте (різновид - снідайте пізно)

Чому: відсутність сніданку змушує тіло руйнувати м'язи, добуваючи глікоген, який йде на паливо замість відсутньої глюкози з сніданку. Причому, під час процесу вивільнення глікогену ми паралельно активуємо кортизол. І він... знижує обмін речовин!

Порада 2: робіть великі перерви між прийомами їжі протягом дня (різновиди: їжа 1-2 рази в день)⠀

Якщо перерва між прийомами їжі днем становить більше 4-5 годин, то... відбувається те ж, що і при відсутності сніданку. З усіма витікаючими.

Порада 3: спіть якомога менше (різновид - погано спіть, погіршіть якість сну, і тоді навіть 8-9 годин в ліжку також знизять ваш обмін речовин)⠀

Якщо ми не виспалися, то в хід вступають гормони кортизол і лептин. Про перший я вже говорила вище, а лептин - підвищує апетит, що безпосередньо не вплине на обмін речовин, але зайвої ваги додасть точно", - назвала свої шкідливі поради, яким не варто слідувати, Катерина.