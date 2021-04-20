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Так робить кожен: нутриціолог назвала 3 способи зіпсувати обмін речовин

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 19:03
Так робить кожен: нутриціолог назвала 3 способи зіпсувати обмін речовин Як не нашкодити обміну речовин (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Обмін речовин покращиться, якщо не робити простих речей, які кожен час від часу робить. Наприклад, якщо людина недосипає, це впливає на стан організму.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог і фахівець з функціонального харчування Катерина Йенсен.

Катерина порадила підтримувати нормальний обмін речовин, просто НЕ слідуючи цим трьом шкідливим порадам.

Так робить кожен: нутриціолог назвала 3 способи зіпсувати обмін речовинІноді поради краще запам'ятовуються в жартівливій формі (фото: instagram.com/food4vita)

Як не потрібно робити, щоб обмін речовин був в нормі

  • Порада 1: не снідайте (різновид - снідайте пізно)

Чому: відсутність сніданку змушує тіло руйнувати м'язи, добуваючи глікоген, який йде на паливо замість відсутньої глюкози з сніданку. Причому, під час процесу вивільнення глікогену ми паралельно активуємо кортизол. І він... знижує обмін речовин!

  • Порада 2: робіть великі перерви між прийомами їжі протягом дня (різновиди: їжа 1-2 рази в день)

Якщо перерва між прийомами їжі днем становить більше 4-5 годин, то... відбувається те ж, що і при відсутності сніданку. З усіма витікаючими.

  • Порада 3: спіть якомога менше (різновид - погано спіть, погіршіть якість сну, і тоді навіть 8-9 годин в ліжку також знизять ваш обмін речовин)

Якщо ми не виспалися, то в хід вступають гормони кортизол і лептин. Про перший я вже говорила вище, а лептин - підвищує апетит, що безпосередньо не вплине на обмін речовин, але зайвої ваги додасть точно", - назвала свої шкідливі поради, яким не варто слідувати, Катерина.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як прибрати зайві сантиметри з талії без походів в спортзал.

Читайте також: дієтолог розповіла, чому при схудненні зупиняється вага.

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