День Андрія: що суворо заборонено робити в це християнське свято і головні прикмети

13 грудня - День Андрія Первозванного. Ця дата є великим християнським святом, яке віруючі вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів, що приніс християнство на українські землі в I столітті.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як розповідається в "Повісті временних літ", саме Андрій передрік виникнення великого міста з безліччю церков на київських пагорбах. Також апостола вважають небесним патроном України, а також покровителем моряків і мандрівників.

Андрій був простим рибалкою і учнем Іоанна Хрестителя. Він першим став послідовником Ісуса Христа - тому його і назвали Первозванним - і привів до нього свого брата Петра, а також був свідком чудес Сина Божого, бачив його смерть і воскресіння.

Апостол Андрій обійшов майже півсвіту, проповідуючи віру і здійснюючи чудеса. Він загинув мученицькою смертю в грецькому місті Патри - святителя розіп'яли на Х-подібному хресті, який пізніше стали називати Андріївським.

Традиції та звичаї святкування Дня Андрія

Однією з важливих народних традицій в Андріїв день було ворожіння - хоча церква і не вітала такі ворожіння, але здавна вночі напередодні свята дівчата ворожили на ім'я судженого і "вгадували" свою долю.

Також часто влаштовували ворожіння про погоду, для чого уважно стежили за поведінкою води або вогню.

Веселий звичай влаштовувати "Калиту" в цей день особливо любила молодь. Дівчата випікали спеціальні ласощі у формі сучасного бублика, його змащували медом і підвішували до сволоку посередині будинку. Хлопці, своєю чергою, повинні були верхи на кочерзі відкусити шматок цього коржа, і при цьому не засміятися. Вірили, що якщо це вдасться, то незабаром можна було чекати весілля.

Що не можна робити в День Андрія

Забобонні вважали, що в це свято в темний час доби на вулиці розгулює нечиста сила, яка не тільки відбирала молоко у корів, але могла і потягти в пекло безтурботних гуляк. Тому вечірні прогулянки в цю дату вважалися небезпечною витівкою.

Суворо заборонялося богохульствувати й лаятися на Андрія - вірили, що в іншому випадку можна позбутися заступництва святого, і порушників за лихослів'я чекають серйозні хвороби і біди.

Важливою забороною також були ткацькі роботи - вважалося, що ткати пряжу і мотати нитки не можна до самого Хрещення.

Головні прикмети в День Андрія

Якщо на Андрія снігопад пішов, то замети протримаються ще 110 днів;

Якщо 13 грудня вода в річці або озері спокійна і тиха, значить зима буде не люта, а якщо галаслива - скоро вдарять люті морози;

Якщо в день Андрія яскраво світить сонце, але погода холодна, то в наступному році чекали хороший урожай;

Якщо в небі швидко і низько хмари пливуть, значить скоро можна чекати похолодання.

День ангела в цей день святкують всі Андрії.