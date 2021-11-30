День Григорія Чудотворця: що не можна і можна робити в цю дату, у кого іменини

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Григорій завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього тільки після того, як прочитав Євангеліє.

Він був єпископом Неокесарійським. Народився святий в Неокесарії, навчався в Олександрії, довго проживав в пустелі, захищав всіх знедолених і християн під час гонінь.

У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі і діти каталися на санях і спускалися з гірки, намагаючись покотитися далі, щоб наступний рік був вдалим.

Також щорічно 30 листопада в багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин і Міжнародний день захисту інформації.

Всі прикмети цього дня:

Гарна погода 30 листопада віщує несурову зиму, і навпаки.

Похмура погода на Григорія - прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало.

Темний лід на річці віщує хороший урожай.

Якщо в снігу пограти в цей день - прикмета, що весь наступний рік здоровим будеш.

Яка погода 30 листопада, такою вона буде і взимку.

Мороз 30 листопада віщує холодну зиму.

Що не можна робити в цей день:

Не приміряйте чужі обручки - буде біда.

Не вирушайте в цей день в далеку дорогу

Не сваріться і не сваріться в цей день

Іменини у таких людей: Сергій, Григорій, Лазар, Андрій, Никон, Михайло.