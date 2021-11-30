День Григорія Чудотворця: що не можна і можна робити в цю дату, у кого іменини
30 листопада 2021 року всі православні християни згадують про Григорія Чудотворця.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Григорій завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього тільки після того, як прочитав Євангеліє.
Він був єпископом Неокесарійським. Народився святий в Неокесарії, навчався в Олександрії, довго проживав в пустелі, захищав всіх знедолених і християн під час гонінь.
У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі і діти каталися на санях і спускалися з гірки, намагаючись покотитися далі, щоб наступний рік був вдалим.
Також щорічно 30 листопада в багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин і Міжнародний день захисту інформації.
Всі прикмети цього дня:
- Гарна погода 30 листопада віщує несурову зиму, і навпаки.
- Похмура погода на Григорія - прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало.
- Темний лід на річці віщує хороший урожай.
- Якщо в снігу пограти в цей день - прикмета, що весь наступний рік здоровим будеш.
- Яка погода 30 листопада, такою вона буде і взимку.
- Мороз 30 листопада віщує холодну зиму.
Що не можна робити в цей день:
- Не приміряйте чужі обручки - буде біда.
- Не вирушайте в цей день в далеку дорогу
- Не сваріться і не сваріться в цей день
Іменини у таких людей: Сергій, Григорій, Лазар, Андрій, Никон, Михайло.
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