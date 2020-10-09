День Іоанна Богослова: що можна робити, а що заборонено в цей день

9 жовтня вшановують захисника всіх подорожніх - Іоанна Богослова

Яке сьогодні свято. 9 жовтня православна церква святкує день Іоанна Богослова – дату, коли християни повинні були закінчити всі польові роботи. Іоанн Богослов – захисник усіх подорожніх і вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця. В цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід було відпочивати. У давнину це свято також мав назву Івана-подорожнього або Шептуна покривного.

Іван Богослов — один із улюблених учнів Ісуса Христа, який супроводжував свого вчителя в погані і хороші часи. Саме тому Спаситель напередодні своєї мученицької смерті доручив Іванові оберігати Діву Марію. Апостол залишився вірним вченням Христа до кінця, за що його заслали на острів Патмос, де учень Ісуса написав "Одкровення Іоанна Богослова".

У цей день прийнято відвідувати храм і звертатися з молитвами до святого. Його можна просити про зцілення хвороб, щастя материнства і сімейне благополуччя. Школярі та студенти можуть звертатися до апостола з проханнями про удачі в навчанні і спрямування на шлях істинний.

В цей день молилися за всіх, хто знаходився у дорозі, а також просили поради і захисту, якщо збиралися в далеку дорогу.

9 жовтня відзначається день Івана Богослова (фото: pravmir.ru)

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день йшов сніг, то Михайла починалася справжня зима.

Якщо від першого снігу падали все листя на вишні – то зима настане дуже скоро.

Якщо сніг випав вдень на Іоанна Богослова – то він розтане. Якщо вночі – то буде лежати довго.

Якщо на Богослова буде йти дощ зі снігом – у січні тричі відлига.

Якщо 9 жовтня погода ясна і сонячна, 10 – піде дощ і буде похмуро.

Рожевий захід – до вітру

Яскраві зірки – до хорошої погоди

Для тих, хто народився 9 жовтня – плели тонку мотузку, символ життєвого шляху.

Що не можна робити 9 жовтня

Не можна надягати стару і незручне взуття – будуть невдачі все життя

Не можна сваритися з родичами і бажати комусь зла – це може повернутися лихом

У цей день іменини святкують: Іван, Олександр, Панас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Микола, Тихон.

Як ми писали раніше, українцям додали багато вихідних і перенесли свята.